Сад для «солнечных детей»

В Москве набирают группу воспитанников с особенностями в развитии. В нем нет жестких рамок и графика. В игровой форме выполняют творческие задания и общаются с психологом, передает «МИР 24».

Таких, как он, принято называть «солнечный ребенок». Никита Бережанов страдает синдромом Дауна. Его мама сразу поняла: Свято-Димитриевский центр с группой дневного пребывания для семьи настоящее спасение.

«У Никиты началась новая жизнь. Может быть, это и штамп. Но это так и есть. Во-первых, у нас многодетная разновозрастная семья и ни о каком режиме речи не идет. А здесь вы сами все видите. Все по плану. И дома он так себя хорошо не ведет!» — указала Наталья Бережанова, мама Никиты.

Центр был создан активистами службы помощи «Милосердие» как альтернатива государственным детским садам. Чтобы попасть сюда, не нужна даже московская прописка.

«Наша задача помочь тем, кто не может оплатить частный детский сад. Не может решить эту проблем иначе. Именно нуждающиеся категории: одинокие матери, многодетные семьи, где есть дети инвалиды», — отметила директор Свято-Димитриевского центра Александра Аракелова.

Зовусь Незнайкой

Откуда берутся дети с необычными именами } Вместе с Никитой в центре занимаются и обычные дети. Расписание дня ничем не отличается от стандартных будней дошколят. Зарядка, завтрак, уроки рисования и пения. В группе не больше десяти человек. По словам воспитателей, такой роскоши не может позволить себе ни один государственный детсад.

«В обычных детских садах мы отнимаем у детей детство. В таких камерных условиях можно сохранить детство. Потому что нет жестких правил. Все эксклюзивно», — сказала старший воспитатель Елена Шаталова

Сейчас в центре идет очередной набор дошколят. По словам воспитателей, в услугах центра нуждаются сотни столичных семей. Правда, мало кто знает о такой возможности.

По статистике Всемирной организации здравоохранения , один из 700 новорожденных появляется на свет с синдромом Дауна.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM