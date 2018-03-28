«Солнечная» дочь Ирины Хакамады готовится к материнству

У обоих молодых людей с рождения диагностирован синдром Дауна, и пока родители не спешат давать им согласия на самостоятельную жизнь. Вместе с тем «солнечная» пара активно демонстрирует самые серьезные намерения: влюбленные не скрывают любви друг к другу в соцсетях и ломают стереотипы о людях с ограниченными возможностями. Накануне Влад опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он и Мария учатся нянчить новорожденных, «тренируясь» на изображающих младенцев куклах.

— поделился эмоциями Влад.

Сама Мария, впрочем, мечтает не только о детях. Накануне она побывала в гостях на передаче Елены Малышевой «Здорово жить» без сопровождения мамы Ирины Хакамады

— призналась Сиротинская, поблагодарив Хакамаду за подаренную жизнь.

Неделю назад, 21 марта в мире отмечали Международный день человека с синдромом Дауна. В 2018 году в российских соцсетях к этой дате был запущен благотворительный флэшмоб #мывсеособенные, к которому присоединились отечественные селебрити — подробнее читай тут.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram