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«Солнечная» дочь Ирины Хакамады готовится к материнству
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«Солнечная» дочь Ирины Хакамады готовится к материнству 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
У обоих молодых людей с рождения диагностирован синдром Дауна, и пока родители не спешат давать им согласия на самостоятельную жизнь. Вместе с тем «солнечная» пара активно демонстрирует самые серьезные намерения: влюбленные не скрывают любви друг к другу в соцсетях и ломают стереотипы о людях с ограниченными возможностями. Накануне Влад опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он и Мария учатся нянчить новорожденных, «тренируясь» на изображающих младенцев куклах.
— поделился эмоциями Влад.
Сама Мария, впрочем, мечтает не только о детях. Накануне она побывала в гостях на передаче Елены Малышевой «Здорово жить» без сопровождения мамы Ирины Хакамады.
— призналась Сиротинская, поблагодарив Хакамаду за подаренную жизнь.
Неделю назад, 21 марта в мире отмечали Международный день человека с синдромом Дауна. В 2018 году в российских соцсетях к этой дате был запущен благотворительный флэшмоб #мывсеособенные, к которому присоединились отечественные селебрити — подробнее читай тут.
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Фото:Instagram
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