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«Нужен тест на материнство!» Непохожая на маму дочь Тины Канделаки поразила ее поклонников
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«Нужен тест на материнство!» Непохожая на маму дочь Тины Канделаки поразила ее поклонников 

WMJ.ru 11 часов назад
Фото: WMJ.ru
Однако накануне Тина сделала исключение и опубликовала совместный с портрет с дочерью, отметив, что выкладывает его с разрешения Мелании. — подписала фото Канделаки. Поклонники телеведущей наперебой стали называть девушку красавицей и принцессой, однако отметили, что на маму она совсем не похожа, а во всем напоминает своего отца, экс-супруга звезды Андрея Кондрахина. «При всём уважении к прекрасной Тине, дочка копия папы», «Как Мелания всё-таки на отца похожа! Вашей крови в ней вообще нет, Тина!», «Надо вам многодетной мамой становиться, Тина», «Я бы на месте девочки сделал тест на материнство», — пишут в комментариях. А как тебе кажется — есть в Мелании мамины черты? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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