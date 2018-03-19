Мария Кожевникова ищет врачей для старшего сына

Если изучить социальные сети отечественных звезд, то, кажется, будто их жизнь — настоящая сказка. И их даже не касаются проблемы быта! Еду привозят, прислуга убирает, никто не болеет и проблем не знают вовсе. Но актриса Мария Кожевникова всегда в своем личном блоге пишет правду. Она не скрывает, что сама не идеальна и что быть мамой троих сыновей — это очень сложно, и честно делится с поклонниками информацией.

На днях актриса рассказала фанатам о необычной проблеме. Оказывается, у ее старшего сына Ивана, который недавно отметил свое 4-летие, есть проблема — запинание речи. Мария водила мальчика уже к нескольким разным врачам, но ничего не изменилось.

«У всех врачей мнение разное: кто-то говорит, что само пройдёт, кто-то выписывает таблетки, кто-то объясняет это тем, что ребёнок слишком много знает и речевой аппарат не успевает за развитием… — рассказала Мария. — Наш Ванька действительно очень смышленый для своего возраста мальчишка, и сам требует ещё и ещё. Например, сейчас просит на всех языках мультики про цифры — так учит и французский, и немецкий, и испанский, и даже китайский! Я не знаю, как быть, особенно, когда специалисты предлагают совершенно разные методы лечения, а у меня в таком случае возникает вопрос: нужно ли оно вообще?!»

Параллельно с запинанием у Ивана начались частые проблемы со сном. Большинство подписчиков Марии, среди которых, как выяснилось, тоже много врачей-логопедов и неврологов, пришли к выводу, что ярко-выраженной проблемы у Ивана нет. И никакой медикаментозной терапии пока проводить не нужно. Единственное, что нужно делать обязательно — это ограничить просмотр мультиков, ограждать от малейших стрессов и просить говорить медленно. Тогда, возможно, он со временем научится быстро подбирать слова.