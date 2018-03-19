В Храме преподобного Алексия научили правилам гостевого этикета

Занятие по этикету в военно-патриотическом клубе «Восхождение» прошло в Храме преподобного Алексия в Садовниках в воскресенье, 15 марта. Преподаватель этикета Ольга Хлыстова рассказала воспитанникам клуба о том, как вести себя за столом в чужой квартире. Например, хозяева и гости могут собираться к столу примерно полчаса — за это время можно узнать, нужна ли помощь организаторам праздника, а пригласившие могут развлечь пришедших журналами и книгами.

«Ни в коем случае нельзя ходить по квартире, заглядывать в комнаты, трогать понравившиеся и приглянувшиеся вещи, особенно без разрешения», — отмечает педагог.

Также Ольга Хлыстова подчеркнула, что за стол должны садиться все вместе, так же, как и выходить из-за стола. Перерыв делается обычно перед десертом — тогда дети могут пойти в другую комнату и поиграть. Если гостю нужно выйти, он должен извиниться и спросить, может ли он подняться. А в случае, когда необходимо уйти пораньше — человек должен заранее предупредить хозяина дома.

«Рассаживать ребят лучше по принципу «девочка-мальчик», чтобы юноши учились ухаживать за дамами. Конечно, супружеские пары могут садиться во главу стола — напротив друг друга. Нельзя болтать ногами под столом, класть локти на поверхность. Например, в Англии есть правило, что во время перерыва между едой, руки нужно и вовсе класть на колени», — рассказала редакции газеты «Нагатино-Садовники» Ольга Хлыстова.

«Знаете ли Вы?»: если беседа продолжилась в коридоре, при прощании, первым дотронуться до дверной ручки должен именно гость, чтобы не возникло ощущение, что хозяева дома «выгоняют» приглашенного.

Кстати, через неделю в Храме проведут урок, на котором ребят научат разбираться в столовых приборах и умело ими пользоваться.