Сирийский фотограф получил 120 тысяч долларов за снимок коллеги, спасающего раненого ребенка

Сирийский фотожурналист Мохамед Альрагеб (Mohamed Alragheb) выиграл Гран-при в размере 120 тысяч долларов на международном конкурсе фотографии Hamdan International Photography Award. Фотограф удостоился награды за снимок другого фотожурналиста, Абда Алькадера Хабака (Abd Alkader Habak), спасающего ребенка от взрыва.

Источник: PDN Pulse

События, запечатленные на фотографии, разворачивались в апреле 2017 года в Западном Алеппо. Альрагеб и Хабак снимали переход людей по коридору мира, когда недалеко от фотожурналистов прогремел взрыв. Хабак отложил камеру, чтобы помочь раненым. На снимке, который удостоился премии, видно, как фотожурналист убегает от взорванного автомобиля с раненым ребенком на руках.

«Это было ужасное зрелище: дети плакали и умирали на наших глазах. Поэтому вместе со своими коллегами я решил, что нужно отложить камеры и спасти раненых», — рассказал Хабак.

Хабак бросился на помощь раненому ребенку. Кто-то крикнул фотожурналисту, что ребенок мертв, но Хабак не остановился, он видел, что мальчик дышал, хоть и очень слабо.

«Он крепко держал меня за руку и смотрел мне в глаза».

«Я хотел бы сказать, что Алькадер Хабак — настоящий сирийский революционер, гуманный, решительный и готовый помочь нуждающимся», — сказал о своем коллеге Альрагеб.

Абда Алькадера Хабака организаторы конкурса Hamdan International Photography Award наградили специальной премией за мужество, проявленное в работе.