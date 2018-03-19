Дворец пионеров забытого района

Мы продолжаем рубрику «Места и люди», в которой ребята из школы-студии «Новый фейерверк», работающей на базе редакции газеты «Вечерняя Москва» , рассказывают о дорогих для их родных и близких местах столицы, о том, как изменился наш город за последние годы.

Часами про «свою» Москву может рассказывать моя мама. Особенным местом для нее является Дом купца Свешникова на Большой Полянке. Мистическим образом судьба сводит их снова и снова.

— До революции этот особняк принадлежал богатому купцу Новикову, который купил его в конце XIX века, — рассказывает мама. — Когда я училась в школе, там находился Дом пионеров Советского района.

Название, поясняет мама, осталось с прежних времен.

Советский район был сформирован в 1936 году. Это был самый центр города. Но административно-территориальное деление столицы менялось неоднократно, и в 1960-е район упразднили, а потом снова образовали, но уже на юге Москвы. Со временем он был совсем стерт с карты.

— Района не было, а название прижилось среди местных жителей, — говорит мама.

Во Дворце пионеров было много кружков, находился районный пионерский штаб, каждая комната была декорирована по-своему. Мама занималась в театральной студии.

— Мой первый спектакль назывался «Чудеса с доставкой на дом», — вспоминает она. — Я играла робота 6Ж-1П. Почти все ребята, которые ходили в студию, жили далеко. И вместе с руководительницей Татьяной Волковой после занятий вместе шли до станции метро «Добрынинская».

Много позднее, в 2003 году, мама училась на курсах английского языка — и они располагались в этом же доме.

— Наверное, у каждого из нас есть свое «здание», и у меня это — Дом купца Свешникова, — говорит мама.

Еще маме очень нравится Царицынский парк — по нему она может водить экскурсии.

— В юности я занималась в альпкружке Московского инженерно-строительного института, и занятия проходили в парке. В 1980-е здесь находились остовы двух домов, на которых мы и тренировались, — рассказывает она. — Высота была метра четыре, мы надевали снаряжение: защиту, страховку. А после ехали домой на электричке.

Мы вообще очень спортивными были. Много времени проводили на улице. Зимой тренировались на маленьком стадионе братьев Знаменских на Павелецкой. В качестве разминки бегали от метро до Театра эстрады и обратно. В то время было не принято бегать по городу, и прохожие очень удивлялись, а некоторые собачки даже пристраивались к нам в хвост: нравилась им наша компания, — шутит мама и подводит итог. — Ну, хватит воспоминаний, собирайся скорее на тренировку!