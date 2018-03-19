Экс-супруга Андрея Гайдуляна рассказала, как актер глумился над ее недостатками

Андрей Гайдулян и Дина Очилова были вместе несколько лет. За это время в жизни пары было все: они то расставались, то снова сходились, вместе прошли через онкологию: осенью 2015 года у Гайдуляна обнаружили лимфому Ходжкина, а потом решили пожениться. Казалось, дальше Дину и Андрея ждет лишь счастливая семейная жизнь, однако все получилось куда печальнее. Супруги развелись еще в 2017 году, однако свой разрыв подтвердили лишь недавно.

По словам Дины Очиловой отношения с теперь уже бывшим мужем были крайне непростыми. Гайдулян мог жестко пошутить над недостатками возлюбленной, что ее очень обижало. «Иногда он мог очень жестко пошутить или прокомментировать мой прием пищи, мой внешний вид. Честно говоря, это жутко задевало. Летом 2017 года мы были в США, где я поправилась, хотя каждое утро бегала, занималась аэробикой», — вспоминает девушка. Изменить ситуацию ей помог аутотренинг, который не только изменил восприятие самой себя, но и помог сбросить за месяц аж восемь килограммов. Сейчас Дина старается поддерживать себя в форме, для этого она соблюдает определенный режим питания и тренировок.

Андрей Гайдулян и Дина Очилова поженились осенью 2016 года в Италии/Фото: Instagram