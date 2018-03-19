Анна Калашникова нашла идеального мужчину

Неделя моды — важное событие не только для дизайнеров, моделей и фэшн-критиков, но и отличный повод выйти в свет и тем, кто в мире кройки и шитья скорее «читатель», чем «писатель». Актрисы и актеры, музыканты и телеведущие — в общем, публика, которая обожает потусоваться, а также хочет быть в курсе всяких модных дел, — с удовольствием занимают зрительские места на показах, попутно позируя фотографам и сообщая светские новости журналистам. Недавняя Неделя моды не стала исключением. Пришли многие, и хроникеры без работы не остались.

Самым экстравагантным из гостей московской Недели моды стал бразилец Родриго Альварес, также известный как Живой Кен. Когда-то мистер Альварес работал простым стюардом, но жизнь его удивительным образом изменилась после того, как Родриго сделал шестьдесят пластических операций. Теперь у него гонорары, путешествия, тысячи восторженных почитателей, подражатели, наконец. Как сказал сам Родриго, в России он задался целью найти невесту. Правда, девушки, которые присутствовали на мероприятии, отнеслись к экстравагантному мужчине со значительным скепсисом. Разве что Анна Калашникова оказалась настолько близко к Родриго Альваресу, насколько это позволили приличия.

Одну из самых известных российских моделей — Елену Кулецкую — нежно взял под руку эффектный мужчина в шляпе. Светские репортеры уж было понадеялись на сенсацию, однако очень быстро выяснилось, что речь идет о дружеских объятиях двух друзей: Елены и телеведущего Арчи.