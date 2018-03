Селена Гомес на пляже показала «поплывшую» фигуру и синяки (фото)

Американская певица и актриса Селена Гомес отправилась на отдых в Австралию. Вчера вечером ее сфотографировали в аэропорту Сиднея с подругой и с маленькой гавайской гитарой укулеле в руках, а через короткий промежуток времени появились и снимки девушки, отдыхающей на яхте вместе с друзьями.

Селена Гомес с подругой в Сиднее

Селену запечатлели в красном раздельном купальнике, который не скрывал ее фигуру, и многие пользователи сети отметили, что певица поправилась. Говорят, что она все-таки снова рассталась с Джастином Бибером , и если это правда, то, вероятно, причиной тому может быть стресс.

New. Selena, Courtney and Anna and a friend of selena in Yacht in Sydney, Australia? #SelenaGomez #selenatorforever #selenators #ProudToBeAselenator #queen #womanoftheyear #wolves? #lupuswarrior #strongwomanever #puma #caoch

A post shared by Selenation? (@arabicselenagomez) on Mar 19, 2018 at 7:49am PDT С другой стороны, Гомес никогда не отличалась худобой, и чтобы понять это, достаточно взглянуть на ее пляжные фото прежних лет. Впрочем, пользователей больше обеспокоил другой момент — на спине и на бедрах певицы обнаружились синяки.

Selena, Avustralya'da görüntülendi. | 19 Mart 2018 #selenagomez #selenators #wallpaperselenagomez #avustralia

A post shared by Selena News (@gomez_tr__) on Mar 19, 2018 at 7:49am PDT Напомним, что только в феврале Селена Гомес и Джастин Бибер прекрасно проводили время вместе на свадьбе отца музыканта, а уже в начале марта певица проигнорировала праздник по случаю для рождения возлюбленного. Поговаривают, что причиной их расставания может быть протест мамы Селены — Мэнди Тейфи была категорически не согласна с решением дочери возобновить эти отношения спустя несколько лет после их завершения.