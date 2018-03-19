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Селена Гомес на пляже показала «поплывшую» фигуру и синяки (фото)
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Селена Гомес на пляже показала «поплывшую» фигуру и синяки (фото) 

Журнал ОК! 10 часов назад
Американская певица и актриса Селена Гомес отправилась на отдых в Австралию. Вчера вечером ее сфотографировали в аэропорту Сиднея с подругой и с маленькой гавайской гитарой укулеле в руках, а через короткий промежуток времени появились и снимки девушки, отдыхающей на яхте вместе с друзьями.
Селена Гомес с подругой в Сиднее
Селену запечатлели в красном раздельном купальнике, который не скрывал ее фигуру, и многие пользователи сети отметили, что певица поправилась. Говорят, что она все-таки снова рассталась с Джастином Бибером, и если это правда, то, вероятно, причиной тому может быть стресс.
9 звездных пар, в распад которых до сих пор трудно поверить
New. Selena, Courtney and Anna and a friend of selena in Yacht in Sydney, Australia? #SelenaGomez #selenatorforever #selenators #ProudToBeAselenator #queen #womanoftheyear #wolves? #lupuswarrior #strongwomanever #puma #caoch
A post shared by Selenation? (@arabicselenagomez) on  Mar 19, 2018 at 7:49am PDT  С другой стороны, Гомес никогда не отличалась худобой, и чтобы понять это, достаточно взглянуть на ее пляжные фото прежних лет. Впрочем, пользователей больше обеспокоил другой момент — на спине и на бедрах певицы обнаружились синяки.
Selena, Avustralya'da görüntülendi. | 19 Mart 2018 #selenagomez #selenators #wallpaperselenagomez #avustralia
A post shared by Selena News (@gomez_tr__) on  Mar 19, 2018 at 7:49am PDT  Напомним, что только в феврале Селена Гомес и Джастин Бибер прекрасно проводили время вместе на свадьбе отца музыканта, а уже в начале марта певица проигнорировала праздник по случаю для рождения возлюбленного. Поговаривают, что причиной их расставания может быть протест мамы Селены — Мэнди Тейфи была категорически не согласна с решением дочери возобновить эти отношения спустя несколько лет после их завершения.
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