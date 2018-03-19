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Канадская художница наносит на свое тело необычные и пугающие рисунки
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Канадская художница наносит на свое тело необычные и пугающие рисунки 

Anews 10 часов назад
Фото: Anews
Канадская художница Мими Чой поразила публику умением рисовать иллюзию на лице посредством косметики, красок и незаурядных навыков. В своем Instagram девушка рассказывает, что не работала с фотографиями в графических редакторах, а поклонники считают ее работы настоящими шедеврами сюрреалистической живописи.
Мими Чой рисует зачастую на собственном лице, где создает правдоподобные иллюзии с помощью косметики. Такой макияж повергает в шок своей реалистичностью, и талант художницы привлекает множество ценителей, а на Instagram-аккаунт девушки подписано более 600 тысяч поклонников.
Более того, Чой изредка проводит мастер-классы по такому виду макияжа, и у нее есть свои ученики. Правда, пока им не удается так умело повторять все трюки своего учителя.
Некоторые из работ художницы выглядят не просто странно, а жутко, что отмечает публика. Иногда Мими Чой рисует на теле или даже на бумаге, не ограничиваясь только лицом. Пользователи сети не оставили без внимания тот факт, что работы канадки действительно уникальны и интересны, настолько, что невозможно пройти мимо. Именно поэтому количество подписчиков страницы девушки растет, а она находит новые способы удивлять публику.]]>
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