Канадская художница наносит на свое тело необычные и пугающие рисунки

Канадская художница Мими Чой поразила публику умением рисовать иллюзию на лице посредством косметики, красок и незаурядных навыков. В своем Instagram девушка рассказывает, что не работала с фотографиями в графических редакторах, а поклонники считают ее работы настоящими шедеврами сюрреалистической живописи.

Мими Чой рисует зачастую на собственном лице, где создает правдоподобные иллюзии с помощью косметики. Такой макияж повергает в шок своей реалистичностью, и талант художницы привлекает множество ценителей, а на Instagram-аккаунт девушки подписано более 600 тысяч поклонников.

Более того, Чой изредка проводит мастер-классы по такому виду макияжа, и у нее есть свои ученики. Правда, пока им не удается так умело повторять все трюки своего учителя.

Некоторые из работ художницы выглядят не просто странно, а жутко, что отмечает публика. Иногда Мими Чой рисует на теле или даже на бумаге, не ограничиваясь только лицом. Пользователи сети не оставили без внимания тот факт, что работы канадки действительно уникальны и интересны, настолько, что невозможно пройти мимо. Именно поэтому количество подписчиков страницы девушки растет, а она находит новые способы удивлять публику.]]>