Экоофис увеличил эффективность труда «Страховых брокеров „АСТ“

В комфортных условиях работать приятнее: нет хандры и депрессии, дышится легче, мыслительные процессы, кажется, активизируются. Именно эту аксиому взяло за основу руководство компании «Страховые брокеры АСТ», когда принялось создавать для своих подчиненных вечнозеленый оазис в центре Москвы. Как реализовывалась эта творческая задача, порталу HR-tv.ru рассказала Ирина Лукьянова , генеральный директор «Страховые брокеры АСТ».

Проект претендует на бизнес-премию WOW!HR в номинации Workplace.

Руководство компании хотело создать офис, который будет нести в себе идеологию «СЕМЬИ». Это должно было помочь достигать более высокого уровня внутренних коммуникаций и повысить в целом эффективность работы компании, позволило бы снизить период интеграции новых сотрудников и максимально быстро дать им возможность стать частью команды.

Суть проекта

Компания растет и, понимая наши темпы роста, мы приняли решение расширить пространство. В октябре 2016 года «Страховые брокеры АСТ» переехали в новый офис. Одной из наиважнейших целей было сохранить внутренний, почти семейный климат, несмотря на быстрорастущее число сотрудников.

Для создания нашего нового «дома» мы тщательно выбирали специалистов, способных сохранить домашний уют, и создать прекрасную рабочую среду нашим коллегам.

Решение, которое нам приглянулось, принадлежит двум талантливым девушкам из Калининграда, чей дизайн-проект сразу же определил концепцию оформления.

В основу проекта заложено наше пожелание компании — создать деловую удобную среду, которая при этом будет нести домашний уют. Ведь человек проводит одну треть своей жизни на работе.

У нас экоофис:

1. Данный тренд подразумевает ресурсосбережение. Чтобы экономить электроэнергию, нужны не только сберегающие лампы, но и соответствующий интерьер, который способствует максимальному распространению дневного света. Проще говоря, площадь поверхности, пропускающей солнечные лучи, должна быть как можно больше. Поэтому новый офис был выбран с максимальным количеством окон. У нас каждый сотрудник работает возле окна, что дает возможность не только получать естественное освещение, но и при необходимости открывать окна для проветривания.

Все это позволяет человеку не испытывать дефицит солнечного света, свежего (насколько можно об этом рассуждать в центре Москвы) воздуха и сохранять свою трудоспособность и стрессоустойчивость.

2. Озеленение. Как мы все знаем, живые растения в офисе образуют благоприятный микроклимат, нейтрализуют всяческие вредные воздействия. Наш ресепшен оформлен панелями с высаженным мхом. А по всему офисному пространству высажено множество растений, которые позволяют сотрудникам чувствовать себя ближе к природе, несмотря на работу в столичном бизнес-центре.

3. Наш офис расположен в историческом центре Москвы. На одной из самых красивых набережных. Мы часто позволяем себе выйти на 15-20 минут, чтобы вдохнуть свежесть набережной и насладиться видами. А совершив 10-минутный променад, сотрудник оказывается в парке возле Новодевичьего монастыря.

4. В интерьере офиса присутствует множество полезных для здоровья, натуральных материалов.

Посетителей встречает рецепция в теплых природных оттенках. Офис спроектирован по модели open space, поэтому для организации встреч и собраний/совещаний реализовано 2 переговорные комнаты.

Они преднамеренно созданы в разных дизайнерских стилях. Одна подразумевает более формальное общение и представляет собой строгое деловое помещение, но при этом с привнесенной повсеместно легкостью. Воздушный со стеклянной мебелью и стенами, а так же огромными окнами, зал полностью технически оборудован под любую тематику мероприятия — от бизнес-коучинга до серьезных многосторонних переговоров. При необходимости по конференц-связи в дискуссию могут вступить даже удаленные коллеги.

Вторая переговорная — это современное эргономичное помещение, оформленное в ярких цветах, созвучных нашей айдентике, прописанной в брендбуке и воплощенное в стиле лофт.

Вообще большая часть помещений реализована именно в этом стиле.

А вот кабинет директора, который тоже включает большую переговорную зону, имеет в оформлении ноты «шебби-шик». Shabby с английского можно перевести как «потертый», то есть устаревший, что полностью передает идею стиля shabby-chik. Описать стиль можно несколькими словами: сказочный, романтичный, изящный, нежный. Гостей и партнеров это настраивает на правильную волну переговоров. В данном кабинете, как и во всем офисе, изобилует мебель из натуральных материалов, и освещение поступает максимально естественным образом через панорамные окна с видом на набережную и Москва-Сити.

Одной из флагманских задач при проектировании стала комфорт сотрудников, для этого создана уютная лаунж-зона, которая выполнена в корпоративных цветах. Каждый сотрудник в течение дня может устроить себе небольшой перерыв, расположившись на удобном диване с чашечкой кофе. Там же иногда проводятся встречи с лояльными клиентами, которые тоже уже давно полюбили эту зону.

Для того, чтобы наши коллеги имели возможность комфортно провести обеденное время, не покидая стен офиса, мы отвели отдельную зону под кухню. Это полностью оборудованное под нужды и пожелания сотрудников помещение, где можно приготовить чашечку кофе или чая, разогреть обед и насладиться им в кулуарной обстановке в кругу коллег.

Для создания неформального пространства с домашним уютом, но при этом сохранившим деловую атмосферу также использовался стиль Лофт. Интересным дополнением являются полки с представленными на них дипломами и благодарственными письмами. Каждый обедающий всегда сопричастен к общим победам. Одна стена оформлена как доска, на которой при необходимости и/или просто по желанию наносятся рисунки мелом. Например, к праздникам мы рисуем тематическую картинку и поздравление для коллектива.

Также в отдельный блок вынесен финансовый департамент с бухгалтерией, IT-департамент и зона для департамента сопровождения клиентов, тем самым, решен вопрос сохранения тихого и спокойного режима, необходимого для данных подразделений. Кабинет старшего партнера — это отдельная стильная зона, в которой также реализована зона для проведения немногочисленных переговоров. Оформление созвучно всей тематике офиса лофт, интерьер составляют авторские элементы мебели.

Мы также старались создать комфортную звуковую среду и все возможное для удобства сотрудника на рабочем месте.

Для этого в отделке помещений использованы звукопоглощающие разделительные экраны на рабочих столах сотрудников и отдельные разграниченные рабочие зоны.

Зональное деление департаментов позволяет увеличить продуктивность командных проектов. Места включают в себя необходимый набор личных интерьерных элементов — мобильных тумб, полок для хранения документов и литературы.

Потолки в офисе оформлены в стиле индустриального лофта, что является выгодным стилистическим решением и сохраняет тематику всего пространства.

Результаты

Мы создали современное и комфортное пространство, в котором легко реализуются коммуникации между заинтересованными коллегами, с помощью зонального распределения департаментов оптимизированы бизнес-процессы. В итоге повысилась эффективность работы команд в созданных комфортных зонах, новые специалисты быстро погружаются в работу компании.

Фото Страховые брокеры АСТ Страховые брокеры АСТ презентует свой проект на конференции WOW!HR2018, которая пройдет 26 марта 2018 года.

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