«Ничего маминого»: дочь Тины Канделаки растет точной копией своего отца

Уже четвертый год Тина Канделаки живет в браке с бизнесменом Василием Бровко . Не так давно она раскрыла секрет, своих счастливых отношений с молодым супругом. Также телеведущая задумывается над тем, чтобы родить от него ребенка. Недавно она приняла роды у робота и после этого у нее возникло желание стать мамой в третий раз. Как известно, в первом браке звезды с Андреем Кондрахиным у нее появилась дочь Мелания и сын Леонтий.

Тина редко делится снимками свои наследников, но в начале этого года порадовала поклонников, опубликовав фото, на котором запечатлены ее подросшие дети. А вчера она поделилась снимком, на котором запечатлена с 18-летней дочерью. В кадре телеведущая позирует в черном пуловере и пальто в тон, а Мелания в сером тонком свитере. «Вы меня часто спрашиваете про детей. Отвечаю. Они у меня взрослые, самостоятельные и строгие. Справедливо и конструктивно критикуют», — пояснила Канделаки и добавила, что от общения с ними, она меняется в лучшую сторону.

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Поклонники отметили, что мать и дочь очень красивые. Однако многие заметили, что девушка не похожа на Тину. «Глаза у Мелании… просто океаны! Красивая девушка выросла, а главное скромная», «Дочь похожа очень на папу, красивая и нежная», «Как же она похожа на папу!», «Ничего маминого», — прокомментировали фото подписчики.