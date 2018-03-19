Сесть на голову

Фото Юрия ПравдинаСесть на голову

— К шляпкам у меня давняя любовь. Причём к самым разным, но обязательно рукотворным, — призналась мне как-то коллега по цеху Ирина БИРЮКОВА. — А в последнее время этот интерес обострился: пару лет назад я познакомилась с войлоком и до сих пор открываю для себя удивительные свойства этого материала.

Своей войлочной историей и маленькими открытиями на этом поприще Ирина делится и с читателями «Нижегородской правды».

Цветная революция

— Если вы смотрите на вещь и не понимаете, как она сделана, — первый признак того, что вы столкнулись с войлоком, — считает наша собеседница. — Этот материал настолько пластичен, что из него можно соорудить всё что угодно: лёгкий палантин и зимнее пальто, домик для кошки и изящные сапожки, практически все предметы гардероба и, конечно же, шляпку.

Именно головные уборы стали главной темой нашего разговора. Уж больно жизнерадостно они выглядят на фоне грязной, уже порядком поднадоевшей зимы.

— Не нравится, когда у всех всё одинаково, — подтверждает мою догадку Ирина. — Помните серую массу в «Стилягах» у Тодоровского-младшего? Не у самих стиляг, а у тех, кто с ними боролся. У всех — одинаковые мысли, а ведь каждый человек неповторим. Вот и я пытаюсь каждый день быть разной, ловлю своё настроение с помощью цвета, а иногда именно им его и создаю. Причём начинаю сразу с головы, то есть со шляпки.

Сейчас Иринина коллекция войлочных головных уборов пока не так велика, зато у каждой шляпки есть своя история.

— Моя последняя работа открывает новую коллекцию «Времена года», — видно, что размах у мастерицы нешуточный. — Перед собой надо всегда ставить масштабные цели, тогда точно будет хоть какой-то результат, — улыбается. — Идея шляпки «Подсолнухи» родилась сразу же, как только, перебирая мотки шерсти, наткнулась на этот оптимистичный зелёный цвет. «Крепитесь, люди, скоро лето» — митяевская строчка так и вертелась у меня в голове. А что такое лето? Это солнце. Солнце — подсолнухи. Подсолнух — значит семечки, которыми в эти февральские морозы мы с удовольствием подкармливаем прилетающих к кормушке птиц. Как вы думаете, могла ли не появиться после такой диалектической подводки эта шляпа? К ней даже примитивизм можно пристегнуть: примитивизм — митьки — Митяев. Вот такой ассонанс.

Фасонный прокат

— Увлечение шляпками пришло, наверное, из раннего детства, — признаётся собеседница. — Ходить в садик с непокрытой головой было нельзя, и бабушка сшила мне панаму с шикарным жёстким широким полем и двумя прорезями на затылке для хвостиков-косичек.

Повзрослев, Ирина сама научилась шить и уже самостоятельно мастерила себе и шестиклинки, и колпачки, и кепочки с жёстким козырьком. С появлением ребёнка детские головные платочки плавно трансформировались в шапочки на подкладе из флиса и трикотажа. А позже освоила вязание — сначала крючок, потом и спицы. И тут уж шапочки стали появляться как грибы после дождя: разных цветов и фасонов, под каждый наряд и любое настроение. И вот теперь следующий этап возникновения головных уборов в уже совершенно новой (в её семье никто не занимался этим видом рукоделия) технике — технике валяния.

— Теперь в свободную минуту я работаю скульптором, — улыбается Ирина. — Сначала мне казалось, что выложить шерсть на шаблоне архисложно. Как оказалось, это просто техника и расчёт, которые нарабатываются со временем. Гораздо труднее сделать из обыкновенного невзрачного колпачка привлекательный головной убор. Даже когда в выкройку уже заложен фасон изделия, шерсть может вам преподнести сюрприз: на выходе вы получите совершенно незапланированную форму — войлок сам подскажет, как ему удобнее сесть вам на голову.

Шапочный разбор

«Ну ты и валенок» — так часто говорят о грубом, неотёсанном, недалёком человеке, ассоциируя его с традиционно русской зимней — а иногда и летней — обувью. А знаем ли мы, сколько нужно труда, чтобы изготовить этот самый валенок?

— Справедливости ради надо сказать, что валять обувь я пока не пробовала, — признаётся Ирина. — Но точно знаю, что пока сваляешь самую обыкновенную женскую шляпку, семь потов сойдёт. Потому как процесс этот только поначалу кажется простым. На самом деле в нём очень много нюансов, от которых зависит конечный результат.

Валенки и шляпки по происхождению действительно родственники — они сделаны из овечьей шерсти. Но шесть эта разная по толщине — тонине.

— Человеческий волос, например, имеет среднюю толщину 100 микрон, а шерсть овцы после обработки может быть и 16, и 27 микрон, — объясняет собеседница. — Чем больше тонина, тем шёрстка грубее и быстрее сваливается. Поэтому на обувь используют шерсть с высокой тониной, а на шляпки, на летний войлок вполне подходит 18-микронная. При этом шёрстка с тониной до 25 микрон абсолютно «не кусается» и гипоаллергенна, поэтому и лоб от таких шляп не чешется.

На сваливаемость шерсти влияет не только тонина, но и цвет. Чёрный, например, заставляет здорово попотеть, а вот некрашеная шёрстка натурального цвета, наоборот, очень быстро уваливается.

— Это обусловлено химической обработкой шерсти красителями, — поясняет мастерица. — Поэтому многие валяльщицы предпочитают работать с неокрашенным материалом, а потом уже готовому изделию придавать цвет. Но это уже совсем другая история.

На лбу написано

Именно по тому, какой на женщине надет головной убор, раньше можно было сказать о ней практически всё: откуда родом, сколько лет, замужем или нет, есть ли дети и сколько, определить социальный статус. Женщины были обязаны носить головной убор, а простоволосыми допускалось бегать только ребятишкам.

От былых времён нам досталась больше утилитарная функция головных уборов: согревать в холода и защищать от солнца. Но и это уже немало.

— Когда я начала тестировать свою первую шляпку, то пришла в полный восторг, — делится впечатлениями Ирина. — Этот материал — кладезь приятных ощущений. В мороз не холодно, в помещении не жарко, не продувается ветром, при преодолении сугробов голова не потеет. В ней даже можно воду носить — не прольётся!

А вот какими были головные уборы почти век назад, можно узнать на выставке «Ах, эти шляпки, шляпки, шляпки…» (6+), открывающейся завтра, 1 марта, в Нижегородском музее фотографии.

— В экспозиции представлены женские портреты, выполненные мастерами обеих столиц — Санкт-Петербурга и Москвы, фотографами Нижнего Новгорода, Казани, Тюмени, Вологды, даже Парижа, — рассказывает директор музея Вера Тарасова . — Обязательным атрибутом всех портретов являются шляпки. Именно по этому аксессуару можно определить, к какой эпохе принадлежит тот или иной снимок.

Свалять … память

Войлок — натуральный материал, обладающий памятью. Если шерсть хорошо сваляна, ей можно придать абсолютно любую форму. В фелтинге (от англ. felt — войлок) существует два способа валяния: сухое и мокрое. Как видно из названия, в мокром валянии применяется вода, в сухом способе используются специальные фильцевальные иглы.

Предметы одежды, как правило, создаются с помощью мокрого валяния. При этом способе создания изделий форма запоминается при высыхании. Однако войлок должен быть очень хорошо увалян. Признаки готовности материала — однородность структуры и звонкость. Если достичь оптимального результата не получается, для фиксирования формы можно использовать дополнительные средства — крахмал, желатин, клей ПВА. Например, чтобы зафиксировать войлок, нужно пропитать его разведённым водой до состояния консистенции жидкой сметаны клеем ПВА. Для этих целей подходит и желатин: три чайные ложки развести в одном стакане холодной воды. Оставить на один час, дав порошку набухнуть. Поставить на медленный огонь и подогреть в течение пары минут до 50-60 градусов. Полученным раствором пропитать изделие. Таким же образом его крахмалят.

Важно: при пропитывании войлока дополнительными стабилизирующими средствами следует помнить, что при попадании на изделие воды оно может потерять форму. С хорошо свалянным войлоком такого не происходит.