Юлия Савичева рассказала, как тренируется после рождения первенца

В августе прошлого года Юлия Савичева родила первого ребенка. После этого она стала делиться с поклонниками своим опытом того, как она возвращает себе дородовую форму. В очередном посте Юлия рассказала, что все девять месяцев беременности ей пришлось соблюдать очень строгую диету. Это было связано с рекомендациями врачей относительно контроля уровня сахара в крови. Раз в неделю она позволяла себе десерт, однако после этого отправлялась на часовую прогулку — «сбрасывать» съеденное. В остальные дни потребление углеводов певица сильно ограничивала, поэтому, по ее словам, во время родов и после них прибавила в весе совсем не много.

Однако дальше началась другая «песня» — усиление спортивных нагрузок: еслии нормальные тренировки включали в себя зал и тренера два-три раза в неделю, то после этого было четыре-пять раз в неделю со специальными упражнениями. Об этом Юлия написала у себя в Инстаграм:

Обычная тренировка заключается в трех классических круговых подходах: первый день — спина-руки, третий день — перед-руки, пятый — ноги. Второй, четвертый, шестой и седьмой день — отдых. Разминка: 3х30 пресс, окончание тренировки, 3х30 пресс. После рождения: упражнения на ноги без весов, только утяжелители. Кардио в виде ходьбы или велосипеда. В начале и в конце тренировки пресс, специальные упражнения без скручиваний (кранчей). В другой день — руки с небольшими весами плюс кардио и пресс как обычно. Во всех упражнениях максимально задействованы мышцы кора. Обязательно упражнения на устойчивость и координацию. Лично я, по желанию, начинаю каждое утро с вакуума, планки и отжиманий от пола

Певица уточнила, что первые три дня после родов носила специальный бандаж, с постепенным отказом от него (до 4-5 часов в день), чтобы мышцы снова начали работать сами — «жалеть себя нельзя». И, конечно, она продолжила следить за своим рационом, стараясь максимально соблюдать принципы правильного питания. Об этом она рассказала чуть раньше.

Юлия Савичева. Фото: instagram.com/yuliasavicheva

В другом свежем посте Юлия порассуждала на тему использования косметики во время беременности: по ее наблюдениям, почти везде в мире женщины используют макияж только в какие-то праздничные моменты своей жизни, а о ежедневном мэйкапе и речи даже не идет. Певица сообщила, что европейские врачи (певица рожала в Португалии) запрещали ей пользоваться косметикой, а продавцы косметики в бутиках, узнавая о беременности, «отказывались или начинали отговаривать от покупки, предлагая какие-то натуральные средства».