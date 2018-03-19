К лету готовы: Иосиф Пригожин и певица Валерия удивили постройневшим видом

Уже больше десяти лет Иосиф Пригожин певица Валерия состоят в браке. У каждого из них есть дети от предыдущих отношений. Если продюсер считает наследников жены родными детьми, то его избранница даже дружит с его экс-супругой Лейлой Фаттаховой. Недавно они увиделись во Франции не только с ней, но и с дочерью Лейлы и Иосифа Елизаветой. Стоит отметить, что 49-летняя артистка выглядит великолепно и не раз демонстрировала идеальное тело в бикини.

На днях Валерия вышла в свет с мужем. На свадьбе у друзей она появилась в серебристом сарафане и голубой рубашке. В этом наряде певица выглядела еще стройнее, продемонстрировав осиную лилию. Пригожин в черных брюках, коричневой жилетке и пиджаке в тон поразил своим постройневшим видом. Поклонники были удивлены, когда увидели звездную пару. Многие отметили, что они похудели, но особенно похвалили продюсера, который привел себя в форму.

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"В этом наряде вы еще стройнее", «Валерия перестаралась с похудением!», «А Пригожин то как выглядит! Молодцы!», «Иосиф очень шикарно выглядит!», «Валерия сейчас выглядит лучше, чем 20 лет назад!», «Муженек, то похудел!», — прокомментировали одно из последних фото супругов подписчики.

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