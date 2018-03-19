Любовь побеждает все: жених 8 лет ждал, пока его вспомнит невеста

Молодая пара из Японии познакомилась в 2004 году и уже спустя два года отношений они решили вступить в брак. Свадьба была назначена на март 2007 года, но к тому времени на судьбу невесты выпало трудное испытание болезнью, которое с возлюбленной решил пройти и жених. Долгих 8 лет Хисаши Нишизава ждал, пока Маи Накахара вспомнит его, и наконец это произошло.

Для Хисаши Маи была единственной и неповторимой, и, согласно его словам, он любил ее больше жизни. За три месяца до назначенной церемонии бракосочетания девушка вдруг стала вести себя несколько странно: визжала во сне и начала забывать мелочи. Пара обратилась за помощью в больницу, где за несколько дней состояние девушки резко ухудшилось. У нее была отмечена остановка сердца, но медикам удалось спасти жизнь своей пациентки. С того момента Маи погрузилась в кому, а врачи нашли очаг заболевания.

Оказалось, девушка страдала от лимбического энцефалита, спровоцированного у нее раком яичника, который сказался на организме проблемами работы головного мозга. Медики назначили лечение и состояние Маи Накахара стало улучшаться, но она долгое время не приходила в себя. В расстроенных чувствах Хисаши Нишизава обратился в агентство, где они планировали свадьбу, и отложил бракосочетание на неопределенный срок. Постепенно состояние пациентки приходило в норму и Маи начала реагировать на голоса. Все это время Хисаши Нишизава находился рядом и ухаживал за своей избранницей: делал ей массаж и проигрывал любимую музыку. Мать пациентки предлагала Хисаши найти другую даму сердца, чтобы он не тратил свою жизнь ради той, кто, возможно, больше не сможет очнуться. Лишь спустя несколько лет Маи смогла выйти из комы, но не смогла вспомнить никого, и оставалась в крайне тяжелом положении. Девушка не реагировала на любимую музыку и даже своих родственников, не говорила и не могла ходить. Любовь пары в прошлом была стерта из памяти Маи, но даже в таком положении дел Хасаши не оставлял надежды вернуть возлюбленную. Он продолжал приходить к девушке после работы и на выходных, и вскоре разум пациентки прояснился и она очень быстро пошла на поправку. Для мужчины стало большим счастьем видеть улыбку его возлюбленной и снова строить планы на будущее. Однако после шести лет комы и нескольких лет восстановления Маи не вставала с постели, поэтому ей пришлось заново учиться ходить. Она мечтала, что дойдет до алтаря самостоятельно и это произошло 21 декабря 2014 года. Все 8 лет борьбы с болезнью ее мужчина находился рядом и не бросал надежды быть ее мужем. О такой верной и чистой любви заговорили во всем мире, и о паре даже написали книгу.]]>