Работа над ошибками: костромичам рассказали, как пережить Великий пост

Специалисты Роспотребнадзора собрали рекомендации для населения в ходе Великого поста, узнал KOSTROMA.TODAY. Он начался ровно месяц назад.

«Пост может принести немало пользы организму, но подходить к его соблюдению надо осторожно и стараться правильно планировать своё меню. Слишком усердное урезание рациона во время поста может закончиться обмороком, ухудшением состояния здоровья, обострением хронических заболеваний», — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, верующие, отказываясь от пищи, совершают три ошибки:

Чрезмерное усердие и резкое ограничение рациона;

Зацикливание на определённых продуктах, однообразное питание;

Неправильный выход из поста.

Чтобы «пережить» пост без вреда для здоровья, по мнению Роспотребнадзора, надо найти полноценную альтернативу мясу и молоку, а не только налегать на фрукты и овощи. Поддержать в теле здоровый дух в таком случае помогут каши, бобовые, орехи и семечки. Мясо также можно заменить грибами.

«Но сильно увлекаться ими не стоит, поскольку эти дары леса перегружают поджелудочную железу и печень», — предупреждают верующих в Роспотребнадзоре.

Кроме того, задуматься о том, будет ли полезен пост, стоит беременным женщинам, кормящим мамам, подросткам, болезненным и пожилым людям, а также мужчинам, занятых тяжелым физическим трудом.