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Работа над ошибками: костромичам рассказали, как пережить Великий пост
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Работа над ошибками: костромичам рассказали, как пережить Великий пост 

Kostroma.Today 9 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Специалисты Роспотребнадзора собрали рекомендации для населения в ходе Великого поста, узнал KOSTROMA.TODAY. Он начался ровно месяц назад.
«Пост может принести немало пользы организму, но подходить к его соблюдению надо осторожно и стараться правильно планировать своё меню. Слишком усердное урезание рациона во время поста может закончиться обмороком, ухудшением состояния здоровья, обострением хронических заболеваний», — говорится в сообщении.
По мнению специалистов, верующие, отказываясь от пищи, совершают три ошибки:
Чрезмерное усердие и резкое ограничение рациона;
Зацикливание на определённых продуктах, однообразное питание;
Неправильный выход из поста.
Чтобы «пережить» пост без вреда для здоровья, по мнению Роспотребнадзора, надо найти полноценную альтернативу мясу и молоку, а не только налегать на фрукты и овощи. Поддержать в теле здоровый дух в таком случае помогут каши, бобовые, орехи и семечки. Мясо также можно заменить грибами.
«Но сильно увлекаться ими не стоит, поскольку эти дары леса перегружают поджелудочную железу и печень», — предупреждают верующих в Роспотребнадзоре.
Кроме того, задуматься о том, будет ли полезен пост, стоит беременным женщинам, кормящим мамам, подросткам, болезненным и пожилым людям, а также мужчинам, занятых тяжелым физическим трудом.
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