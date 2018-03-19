Мы ожидаем эмпатии от мужчин, но учим наших сыновей совсем не этому. Почему?

Рита Темплтон

колумнист

Все мы хотим, чтоб мужчины помогали нам готовить и убираться, но при этом говорим сыновьям, что игрушечная кухня — это для девочек. Мы восхищаемся парнем, который может порвать танцпол, но при этом не ведем сына на кружок с танцами. Мы умиляемся мужчине, который рыдает от избытка чувств на собственной свадьбе, но сыновьям говорим «не реви, ты же мальчик». Мы хвалим вовлеченных отцов, которые проводят много времени с детьми, но ни за что не купим сыну игрушечного пупса.

Все, что считается «девчачьим» не подходит для мальчика. И я считаю, что это проблема, которую должны решить мы — взрослые, воспитывающие будущих мужчин по определенным установкам.

Общество в целом не считает эмоциональность и умение позаботиться о ближнем сильной стороной мальчиков, тогда как у них все это развито не меньше, чем у девочек. Мальчики — такие же люди с нормальными человеческими эмоциями, они могут плакать, когда им больно или когда они расстроены. Точнее, могли бы. Если б мы не говорили им постоянно что-то вроде «будь мужчиной». Мы хотим как лучше (по крайней мере нам так кажется), потому что боимся, что их начнут дразнить если они будут недостаточно мужественными в традиционном понимании.

Но тем самым мы лишаем их возможности стать полноценными взрослыми. Может, нам стоит пересмотреть понятие традиционной мужественности и разрешить, наконец, мальчикам быть существами, которые имеют право на чувства?

Больше всего на свете мы хотим, чтоб наши сыновья выросли в настоящих добытчиков. Мы хотим развивать в них лидерские качества и бизнес-таланты — и это хорошо. Но это далеко не все, о чем им стоит узнать. Мы почему-то забываем (или не хотим принимать в расчет), что, кроме начальников и владельцев фирм они могут стать хорошими мужьями и отцами. И что на налаживание внутрисемейных связей у них будет уходить не меньше сил и времени, чем на построение карьеры. Но почему-то к этому мы их совершенно не готовим. Да, они в курсе, что мужчина должен хорошо зарабатывать и содержать семью — но они не в курсе, что такое эмоциональный интеллект. И после этого мы жалуемся — отчего это наши мужчины не могут проявить хоть каплю внимания или сочувствия.

Мы живем в культуре, которая требует от мальчиков «быть мужиком и не проявлять слабости», то есть, не быть как «баба», и при этом мы хотим равноправия. Мы не можем одновременно внушать сыновьям, что женщины не менее сильны, умны и способны, чем мужчины, и при этом произносить фразы типа «бьешь как девчонка».

Этот смешанный посыл наносит огромный вред и вовсе не помогает нашим сыновьям стать полноценными мужчинами. Мы оказываем им медвежью услугу — ее же, кстати, мы оказываем и нашим дочерям, которым придется иметь дело с этими мужчинам в будущем.

Мы осуждаем мужчин за шовинизм или агрессию — потому, что взрослый в состоянии разобраться со своим поведением, неважно, что именно внушали ему в детстве. Люди в состоянии оправиться после травм и потрясений. Точно так же мужчина, которого воспитывали в эмоциональной холодности, способен стать эмпатичным взрослым — ему лишь придется приложить больше усилий.

Но зачем обрекать его на эти усилия?

Мы читаем своим детям вслух и загружаем им на планшет развивающие приложения, потому что хотим, чтобы они получили необходимые знания и хорошо учились. Так почему же мы не помогаем им развиться эмоционально? Ведь именно это поможет им стать хорошими мужьями и отцами в будущем. Нам стоит подумать об этом.

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