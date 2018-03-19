«Я страшная женщина»

Лидия (29) и Артём (29), 74 кг и 91 кг На фото: зарядка

«Наблюдаем за собой — самочувствие супер. А ведь мы далеко не впервые худеем и ограничиваем свой рацион. Приобрели полезные привычки: вставать раньше, выполнять утренние «ритуалы», такие как зарядка и контрастный душ. Мужу ранний подъём только в кайф, а вот мне хоть эвакуатор вызывай, но с душем бодрюсь.

Это и комплексный подход к еде, её содержанию как с питательной точки зрения, так и с точки зрения необходимых витаминов и минералов. Татьяна очень подробно составила нам меню, список разрешённых продуктов, а также рассказала, какие продукты содержат полезные нам элементы, а что необходимо добавлять отдельно. Мы, конечно, задумывались об этом раньше, но так не углублялись в тему, ограничиваясь комплексными витаминами. Поэтому, можно сказать, изменилось отношение к еде в целом. Стало более вдумчивым.

Но мужу жутко не хватало мяса на первой неделе. А мне было всё равно. Был даже такой курьёзный случай в те дни: на первой нашей неделе в проекте были праздничные дни по поводу Восьмого марта. А мы семейка гостеприимная, поэтому решили не изменять себе. Говорю мужу: «Гости придут, я поставлю манты?». Он глянул на меня недобро и промолчал. В общем, сварила я их гостям, а нам салатиков, конечно же, с гречкой. За столом была тишина полная. Артём покушал и ушёл подальше, потом сказал, что я страшная женщина и больше так не рисковала. Потом наш рацион заметно расширился — и жизнь наладилась. То же самое и со мной почти что: мучилась, пока кофе и чай были под запретом. Сейчас с расширенным списком есть где фантазии разгуляться. Даже ПП-бургер был и ветчина — всё без капли нарушений, кстати.

По поводу изменений — всё происходит ровно так, как говорила Танюша. Мужу все твердят, что он круто похудел, футболки на животе пузырем, а не в обтяг — заметно очень даже. Со мной всё спокойнее. Точно кожа стала очень гладкой, точно уходят бока и ноги — я это чувствую по одежде и визуально. Не расстраиваюсь — лучше медленно, но верно.

Отношения у нас достаточно ровные. Если исключить тот случай с мантами. (Смеется.) Стараемся думать друг о друге, помогать. Артём поддерживает меня с утра, вместе выбираем, что и из чего приготовить. В общем, 12 лет вместе дают о себе знать. Что касается детей, то они поневоле тоже переходят на наш рацион (вкусняшки-то не покупаются), но медленнее, конечно. Больше привычных блюд: суп с картофелем, каши, хлеб. Они не поймут такого резкого перехода, да и незачем им. Будем формировать пищевые привычки постепенно.

Муж добавляет: ещё хочется острых крыльев и мягкого мороженого. Будем придумывать ПП— варианты приготовления».

Екатерина (33) и Руслан (36), 91 кг и 116 кг «Чувствуем мы себя очень хорошо. Лёгкость в животе, полное отсутствие головных болей, которые мучили мужа ежедневно, это свободная одежда, это отсутствие отёков по утрам. А также в плане психологическом: постоянно растущий лишний вес уже не висит как дамоклов меч, а есть полное понимание, что сбросить его — дело всего лишь времени. Это очень-очень облегчает мысли. Также из-за нагрузки от самого проекта нам пришлось скорректировать свой график — и, как результат, наш день начинается в 6 утра и под завязку заполнен всякими полезностями от Татьяны.

Для меня ранний подъём сложноват, но результаты дня и результаты на теле мотивируют каждое утро.

Мы начинаем меняться как внутренне, так и внешне. Руслан меняется гораздо быстрее и более явно, чем я, но Танечка нас об этом предупреждала многократно. У него очень сильно ушёл живот, похудело лицо, минус 2 деления на ремне и болтающиеся футболки. Это круто. По себе чувствую, как уменьшился объём живота, и пока всё. Зато очень сильно изменилась кожа лица и тела, это так классно.

На фото: один из вариантов перекуса

Мы стали больше времени проводить вместе, конечно же, нам этого очень не хватало. Дети с жутким интересом приобщаются к еде и образу жизни. Это тоже сближает. А ещё хочу сказать о питании. Каждый приём пищи нам нужно фотографировать для отчёта. Эта обязанность дала нам тоже очень много полезного: во-первых, сервировка еды по тарелкам. Я уже не представляю себе, как по-другому. Наличие большого количества зелени само по себе уже украшение пищи. Во-вторых, приёмы пищи упорядоченны. Не наскоками, а по заранее составленному Таней меню.

Был момент, когда я ощутила острую потребность в сладком. Я удовлетворила её медом с чашкой кофе, но закрался страх, что это был срыв, что это будет случаться как раньше, что я опять буду терпеть поражения. Конечно же, я поделилась этим с Таней. За 3 минуты разговора всё встало на свои места».

В эти выходные для участников проекта было приятное задание — приготовить торт по нескольким ПП -рецептам. Вы тоже можете попробовать приготовить правильный брауни.

«Это рецепт я придумала ещё прошлым летом, с тех пор готовлю его почти каждые выходные и люблю им угощать гостей», — рассказывает куратор проекта.

Всё просто: разогреваем духовку на 180 градусов, два яйца взбиваем с 10 г «Фит Парада» до пышной пены. К взбитым яйцам добавляем 100 мл кефира и 1/2 чайной ложки соды. Перемешиваем.

Добавляем к массе 30 г овсяной муки, 30 г льняной муки, 30 г какао-порошка, 1 столовую ложку кокосового или оливкового рафинированного масла. Хорошенько медленно перемешать, чтобы не было комочков. В тесто добавляем 100 г размороженной чёрной смородины и 30 г мелко покрошенного горького шоколада «Победа» со стевией. Перемешиваем.

Выливаем в силиконовую форму. Сверху посыпаем чёрным кунжутом. Форму ставим на решётку и убираем в духовку на 30 минут на 180 градусов. Достаём решётку из духовки и переворачиваем на неё форму, чтобы брауни выпал (очень легко это получается именно в силиконовой форме). Даём брауни остыть, режем на квадратики. Очень вкусно подавать с йогуртом или сыром рикотта.

Как относитесь к ПП-сладостям? пробовали готовить? Поделитесь своей историей похудения в комментариях под статьёй.

Читайте также:

«Взяли с поличным»

Сибирячки, которые внезапно узнали об изменах мужей: об унизительных слежках и голодовках ради любви.

В нашем Instagram уже 28 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!