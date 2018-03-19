Как страсть к зеленому цвету убивала людей в викторианскую эпоху

В XIX веке среди населения стало страдать от вспышек загадочных заболеваний и часто молодые люди внезапно погибали, находясь в самом расцвете сил. Как оказалось, виной всему является чрезмерная любовь к зеленому цвету, а также мода на его наличие в гардеробе и даже в интерьере жилья.

В 1775 году изобрели пигмент под названием зелень Шееле, цвет которого не был похож на другие ранее известные. Уже в 1814 этот пигмент удалось успешно усовершенствовать, получив парижскую зелень или, как его еще называли, изумрудно-зеленый. Однако этот цвет был крайне опасен для здоровья человека, поскольку краска содержала в составе мышьяк. Несмотря на токсичность и опасность для здоровья, парижская зелень стала особенно востребованной у жителей викторианской Англии. Этот пигмент был задействован при производстве одежды, мебели, ковров, картин и многих других бытовых вещей. Дамам особенно приходилось по душе мерцание их изумрудно-зеленых платьев при газовых светильниках, которые в то время уже пришли на замену масляным лампам. Даже непосредственно королева Виктория предпочитала изумрудно-зеленые одежды, а в домах представителей высших слоев общества можно было найти дизайнерские обои, которые создавались художником Уильямом Моррисом . Эти зеленые обои с интересными рисунками в итоге привлекли публику, не осознававшую всего вреда, которые они способны причинить организму. Наибольший удар получали те, кто взаимодействовал с пигментом на фабриках, поэтому рабочие чаще дворян погибали от разрушительного действия токсина. Особенно от яда страдали те, кому доводилось раскрашивать различные предметы в зеленый цвет, облизывая в процессе кисточки, дабы таким образом сделать их более тонкими. В 1861 британка Матильда Шойер трудилась на фабрике, где разукрашивала зеленым цветочные украшения для волос. Проработав на заводе весьма непродолжительный срок, девушка сильно пострадала от пигмента, который успел проникнуть в организм, отчего белки глаз гражданки и ногти стали зелеными. Перед смертью несчастную рвало зеленым, а также она твердила, что все вокруг ей видится в этом цвете. На момент гибели девушке исполнилось всего 19 лет.

На деле мышьяк и другие вредные вещества окружали викторианцев и в других вещах, не обязательно зеленого цвета. Опасность была в косметике, игрушках, еде и даже в лекарствах, о чем вскоре стало известно обществу. К концу XIX века люди уже знали о губительных свойствах пигмента, а фабрики стали применять другие виды красителей, но некоторые товары от недобросовестных производителей по-прежнему имели в составе мышьяк.]]>