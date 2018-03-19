Гимнастка Ольга Корбут готовится к свадьбе с возлюбленным-иностранцем

Ольга Корбут , прославившаяся своими спортивными талантами, еще в 90-е годы переехала в Америку, где живет до сих пор. Одно время ходили слухи, что спортсменка прозябает в нищете. Говорили, она даже рассталась со своими олимпийскими медалями из-за финансовых трудностей.

Впрочем, в интервью Дмитрию Борисову и ток-шоу «Пусть говорят» прославленная гимнастка объяснила причины своего такого неоднозначного решения. «Я была шокирована подобными публикациями. Если эти медали приносят кому-то счастье, зачем они будут лежать в мешке и пылиться. У меня были с ними проблемы, из-за них задерживали самолеты, проверяли. Эти деньги я отдала в детский госпиталь, приют для собак и кошек, какие-то оставила. Настолько я счастлива, что я отдала и помогла», — высказалась Корбут. Себе она оставила лишь одну вещь — часы, которые она хранит как память.

Ольга Корбут в качестве памяти о родине хранит часы/Фото: кадр из передачи

Расспросил Дмитрий Борисов спортсменку и о личной жизни. После развода с артистом коллектива «Песняры» Леонидом Борткевичем Ольга Валентиновна обрела счастье с Джеем Шенфилтом. Пара вместе почти 10 лет и в ближайшем будущем планирует свадьбу.

«Мы поженимся в этом году. Это будет наш 10-й год вместе. Надо правильно отметить! Вот помолвочное кольцо, я подарил его за год до поездки в Лондон. Не хватает еще одного. Скорее всего, свадьба будет в Иллинойсе», — рассказал избранник Корбут. Вполне возможно, влюбленные устроят торжество по поводу бракосочетания и в Москве.