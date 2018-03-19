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Лили-Роуз Депп заметили в кафе с сумочкой Chanel
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Лили-Роуз Депп заметили в кафе с сумочкой Chanel 

Клео.Ру 8 часов назад
Фото: Клео.Ру
Юная Лили-Роуз Депп (Lily-Rose Depp), дочь голливудского актера Джонни Деппа (Johnny Depp) и французской певицы и актрисы Ванессы Паради (Vanessa Paradis), натура творческая. Девушка в последнее время часто появляется на модных показах как модель, также она снимается уже в кино. И недавно юную леди заметили в кафе без макияжа и в повседневной одежде, но с брендовой сумкой.
Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)
18 Янв 2018 в 11:32 PST  Восхитительная естественная красота Лили-Роуз привлекает внимание даже в повседневной обстановке. Так, будучи замеченной в Лос-Анджелесе во время завтрака в PinchesTacos, восходящая звезда доказала, что может выглядеть великолепно даже без макияжа, в простом черном кардигане и джинсах с высокой талией.
Свои золотые локоны она собрала в пучок и украсила уши простыми кольцами. Единственный элемент роскоши, который девушка позволила себе, — это сумочка Chanel. Стоит напомнить, что девушка, начав модельную карьеру, сразу подписала контракт с Chanel.
Лили совершила свой дебют в кино в 2014 в фильме «Бивень» вместе с ее подружкой Харли Квин Смит, отцом Джонни Деппом и режиссером Кевином Смитом. А в этом году стало известно, что девушка снимется в картине Луи Гарреля «Верный человек», в центре сюжета которой — любовный треугольник. За сердце главного героя будет также сражаться Летиция Каста.
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