Недомать и недочеловек

Дело психопатки, забившей насмерть собственного пятилетнего ребёнка, наконец, дошло до суда. Два года длилось следствие по факту убийства в поселке Мельчевка Дмитровского района Московской области беззащитного малыша. Его избила родная мать.

А когда от полученных ударов ребенок умер, его трупик она прикопала на участке около дома. И вот все ожидают вынесения приговора. Чтобы потом порассуждать о преступлении и наказании. Я ждать не буду. Мне чтоб назвать изуверку изуверкой решения суда не требуется.

К черту толерантность, которая мешает называть вещи своими именами, а людей— теми, кто они есть. Психопатка и недочеловек! Из-за казенных формулировок так и выпирает ее моральное уродство. Сводку по делу любому нормальному человеку даже бегло просматривать больно, не то, что вчитываться. «На почве неприязненных отношений к сыну, возникших в связи с его непослушанием, она нанесла мальчику не менее семи ударов руками и ногами по туловищу, голове и конечностям». Что такого должен был сделать пятилетний малыш, чтобы вызвать у матери «неприязненное отношение». Капризничать, плакать, разбрасывать игрушки, что? За что мать может исколошматить родного маленького человечка до смерти? А потом не сойти с ума от содеянного, не рвать на себе волосы, не кусать губы в кровь и не выть на всю округу сумасшедшим голосом, не бежать в полицию, а зарыть сына своими руками в землю и жить дальше. Ну, так получилось, силу не рассчитала. Достал этот маленьких засранец. Хотела уму разуму поучить, а он возьми да помри.

Нет таких причин, нет ни одного повода. Жестокость. Она стала чем-то вроде фирменного знака современности. Чем-то вроде обязательной программы. Вы не заметили, что в новости все чаще попадают случаи, подобные этому? Дети умирают от побоев собственных родителей. Совсем маленькие дети. Которые только и могут, что закрываться от ударов ладошками и плакать.

Психологи назовут тысячи причин, найдут сотни объяснений. Расскажут про растущую агрессию, приплетут уровень жизни, ещё чего-нибудь придумают. Игры, фильмы, отсутствие идеологии, денег и прочее-прочее-прочее. Я не психолог, и ни одной из причин не принимаю, не одно из объяснений не понимаю и понимать не хочу.

Мать, орущая на ребёнка на улице, это уродство. А для малыша она все равно самая лучшая, самая любимая. Он только и может, что смотреть на неё испуганными глазёнками и прижиматься к ноге, ее ноге. И идти за мамой хвостиком. Потому что ему страшно. Ведь он не знает, что через минуту она может его убить…Люди, что вы творите!