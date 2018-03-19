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Росконтроль проверил качество круп, хлеба, макарон и другой продукции для постного стола
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Росконтроль проверил качество круп, хлеба, макарон и другой продукции для постного стола 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Во время поста список «разрешенных» продуктов сильно сужен, при этом рацион должен оставаться полноценным и, конечно, безопасным.
— Хорошая новость в том, что на постные продукты, то есть крупы, овощи, фрукты, овощные консервы, хлеб, по нашей статистике, приходится гораздо меньше нарушений, чем, например, на мясные или молочные товары, — рассказывает главный эксперт Росконтроля Светлана Димитриева.
Среди круп, например, только один товар за весь период проверок оказался в «черном списке». Это хлопья «Клинские Экстра», в которых обнаружили большое количество металломагнитной примеси, превышающей установленную норму более чем вдвое.
— К качеству белого хлеба у нас тоже много вопросов. Так, например, из 18 проверенных образцов лишь один товар бренда «Красная цена» был рекомендован к покупке, — говорит Светлана Дмитриева. — В большинстве образцов были выявлены признаки картофельной болезни. «Хромали» и органолептические показатели. Реальный состав и пищевая ценность продукта не соответствовали заявленным.
За качество макарон, к счастью, можно не опасаться.
В «черном списке» только два образца из 28 (и, кстати, оба — бренда «Ролтон»). Причина — фальсификация состава. В яичной (не подходящей для поста) лапше по факту яиц не оказалось, а в спагетти из твердых сортов пшеницы найдена значительная примесь более дешевой, мягкой муки.
В пост не обойтись без овощных консервов, особенно если вы не делаете заготовки сами.
Эксперты проверяли кабачковую и баклажанную икру, лечо и зеленый горошек, оливки, морскую капусту, кукурузу и королеву поста, отличный источник белка — фасоль. Самой неблагополучной среди овощных консервов стала кабачковая икра.
— Четыре образца не соответствовали требованиям безопасности по содержанию нитратов. Среди них бренды «Пиканта», «Дядя Ваня», «Нежин» и Bonduelle, — отмечает Светлана Дмитриева. — А вот к икре из баклажанов таких претензий нет. В «черном списке» и оливки «Красная цена» за явные признаки недоброкачественности.
Среди проверенных сухофруктов лишь один образец — изюм Natur Foods — занесен в «черный список» за высокое содержание пестицида фенвалерата.
— Хорошие оценки заслужили чернослив «Вкусвилл» и «Фрукторешки», а также изюм «Дары природы» и «Окей», — сообщила эксперт.
А вот качество меда — тоже постный продукт — стабильным не назовешь. Два из шести исследованных образцов оказались подделкой, еще в двух обнаружились остатки ветеринарных препаратов. И только цветочный мед «Кедровый бор» и «Медовая долина» признан качественным и безопасным.
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