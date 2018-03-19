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«Зачем вы так делаете?»: в сети обсуждают губы Юлии Барановской
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«Зачем вы так делаете?»: в сети обсуждают губы Юлии Барановской 

Eva.ru 7 часов назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Юлия Барановская опубликовала на страницах личного микроблога очередное селфи, при этом намекнув поклонникам о своем новом проекте. Однако большинство Интернет-пользователей, кажется, увидели на этом снимке только вызвавшие у них массу негатива губы знаменитости.
Известная российская ведущая, ставшая невероятно популярной после разрыва с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным и попавшая после этого на телевидение, сейчас восхищает своей деятельностью огромную армию своих поклонников. Им нравится то, как женщина воспитывает троих детей, ее поведение на экране, умение одеваться и внешний вид. Но и они периодически находят какие-то изъяны в Барановской. Так произошло после очередной публикации женщины в микроблоге, посвященной ее работе в одном из проектов с парикмахером-стилистом Евгением Седым. «Проекты заканчиваются, а друзья остаются! Женька, родной мой человечек»
Многие подписчики Юлии просто не обратили внимания на ее слова. Если присмотреться к комментариям под публикацией, может сложиться ощущение, что они увидели в кадре только губы женщины, которые вызвали у них не самые приятные эмоции. Ведь именно им было уделено больше всего внимания со стороны пользователей социальной сети. «Друзья всегда остаются, если они друзья… Вопрос лишь в том, где друг, а где товарищ, но в глубине души и проверять не хочется, вдруг окажется, друга-то и нет!» «Как хорошо, когда есть такой человек в твоей жизни! » «Такие красивые глаза… Но с губами… Зачем вы их так делаете?» «Некрасиво губы делаешь…» «Просмотрела Ваши фотографии. Вы яркая дамочка, и губки… Есть фото нормальные. Но такая форма губ отталкивает. Простите…» «Юль, ты зачем губки все время „уточкой“ складываешь?» «Всё отлично, но эти губы „уточкой“ даже как-то раздражают…» Что примечательно, среди подписчиков Барановской нашлось и несколько людей, которые стали давать женщине конкретные советы, как исправить ужасные, по их мнению, губы. Юлии предложили изменить их форму и добавить объема, что, по уверению Интернет-пользователей, только пойдет ей на пользу.
Сама же Юлия, будучи телеведущей, часто является заложником образа, созданного для нее стилистами. И хотя зачастую их труды смотрятся достойно, некоторые комплекты крайне смущают поклонников.
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