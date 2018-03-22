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Белла Хадид комплексует из-за своих тонких бровей
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Белла Хадид комплексует из-за своих тонких бровей 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Модель Белла Хадид является сейчас одной из самых востребованных девушек в модном мире, хотя она, по мнению многих, не совсем соответствует стандартам красоты. В юности же Белла вообще очень комплексовала из-за того, как выглядит.
Сейчас в моде широкие густые брови, что является поводом для грусти для таких девушек, как Белла Хадид. От отца модель унаследовала очень тонкие брови, из-за которых комплексовала еще в детстве, а теперь тем более смущается. Белла так акцентирует свое внимание на этой детали, что в недавнем интервью призналась, что стала считать брови самой главной чертой в лице человека. Причем как у женщин, так и у мужчин. Чтобы скрыть недостатки Белла корректирует и подрисовывает брови. Однако они все равно остаются очень тонкими по сравнению с бровями других известных в модельном мире девушек. И хотя те, наоборот, подвергаются насмешкам из-за своих густых бровей, Белла уверена, что лучше так, чем тратить столько времени на то, чтобы сделать брови заметными.
Интернет-пользователей всегда забавляют подобные признания звезд, ведь чаще всего знаменитые девушки придумывают себе проблемы там, где их нет, но в этот раз в социальных сетях решили, что Белла права. «Да, красавицей её трудно назвать» «Только из-за бровей?» «Я всегда думала, что что-то в ее виде меня отталкивает. Все сложилось — это брови» «Как надоела эта мода на толстые брови. Скоро к пластическим хирургам и за ними пойдут. Нормальные у нее брови, придумают тоже мне»
Как бы там ни было, но ни брови, ни что-то другое не помешало Белле стать востребованной и высокооплачиваемой моделью, узнаваемой по всему миру. И хотя интернет-пользователи постоянно смеются над ее внешностью, которая ничем не выделяется, дизайнеры всего мира приглашают ее на своим показы.
Удивительно, что Белла может чего-то стесняться, ведь она часто радует своих фанатов откровенными фотосессиями. Недавно девушку засняли папарацци в Нью-Йорке без нижнего белья.
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