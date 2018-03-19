Что не нравится Белле Хадид в ее внешности?

Оказывается, у моделей тоже бывают комплексы по поводу внешности! Как признается амбассадор бренда Dior Белла Хадид (21), ей не нравятся ее брови. «Я всегда стеснялась своих бровей, — делится модель. — Они у меня действительно очень тонкие, как и у моего папы. И до 15 лет я жутко комплексовала из-за этого».

Теперь Белла просто подрисовывает себе недостающие волоски и заполняет «пробелы» карандашом. «Не вижу ничего ужасного в том, чтобы немного подправить форму, — говорит она. — Если природа что-то не дала — всегда можно это исправить».

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