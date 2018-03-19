«ВМ» спросила у москвичей, едят ли они хлеб, и если да, то какой предпочитают

Лаваш всему голова? Выбираем полезное

— Я вместо хлеба давно ем сухие хлебцы — они значительно менее калорийны, а я слежу за фигурой. Вообще мне кажется, хлеб как таковой уже все менее популярен. Его в основном пожилые люди едят — как в детстве привыкли.

— А как можно без хлеба? Сразу чувствуешь, что чего-то не хватает! Лично я люблю белый нарезной батон или «Дарницкий». Жена бутерброды с таким хлебом мне каждый день на работу делает.

Артем Сухов, студент:

— Моя бабушка говорила: «Без хлеба и медом сыт не будешь». Так и есть. Я любой хлеб ем. Но лучше, конечно, горячий, прямо из пекарни. Благо у нас она прямо рядом с общежитием.

Олеся Добродеева, домохозяйка:

— Мне магазинный хлеб не нравится. Он какой-то безвкусный, ненастоящий, не такой, как в моем детстве. Поэтому я купила хлебопечку и пользуюсь ею. Семья очень довольна. Потому что мой хлеб свежий.

Антон Городицкий, IT-инженер:

— У меня с хлебом забавная история произошла. Я одно время от него практически отказался. А недавно сменил работу и стал ездить через станцию МЦК «Стрешнево». Выхожу с нее и чувствую дурманящий запах хлеба. И вкусно так пахнет! Оказывается, там хлебокомбинат, и торгуют свежей выпечкой. Так что я теперь каждый день покупаю горячую буханку. Иногда прямо по дороге кусочки, как в детстве, отламываю.

Елена Куницына, бухгалтер:

— Уже довольно долгое время мы с мужем в качестве хлеба едим тонкий армянский лаваш. Я стараюсь выбрать потемнее, хорошо пропеченный. Он твердый и очень вкусный. Вообще сейчас в Москве появилось довольно много национальных пекарен. Я если мимо прохожу, покупаю то лепешку из тандыра, то еще какую-нибудь экзотику.

Евгений Кроповницкий, художник-оформитель:

— Лучший хлеб, по-моему, «Рижский» — из ржаной муки. Проблема в том, что у нас в Москве нет настоящего «Рижского». Не похож он на тот, что я в детстве ел, хоть и по рецепту пекут. Настоящий, на мой взгляд, делают сейчас только в Прибалтике.

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