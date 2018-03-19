62-летняя Лариса Долина в красном мини-платье произвела фурор в соцсетях

В минувшее воскресенье, 18 марта, состоялись выборы президента России. Владимир Путин большинством голосов был избран на четвертый срок. Поддержали Владимира Владимировича не только простые граждане, но и представители отечественного шоу-бизнеса. Среди них и певица Лариса Долина . Поздравить главу государства с победой она решила довольно необычным способом. В соцсетях артистка опубликовала фото в красном мини-платье, эффектно подчеркивающем все достоинства ее фигуры.

"Поздравляю Владимира Владимировича Путина с победой! Не стоит винить во всем президента, он такой же человек как и мы, стараясь помочь всем. Многие его осуждают, но ведь самое главное это мирное небе, которое он нам дарит!", — высказалась Долина. Многочисленные подписчики не только поддержали точку зрения Ларисы Александровны, но и восхитились ее цветущим внешним видом. «Невероятная женщина. Так великолепно выглядеть в свои годы могут единицы», «Свежа и прекрасная», «Платье — супер, и вы — красотка», — восхищались пользователи соцсети.

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Впрочем, в модной биографии Долиной бывали и провалы. Так, на недавнем показе грузинского бренда Goga Nikabadze певица прошлась по подиуму в просторном черном вечернем платье с пикантным разрезом от бедра и в кокетливой шляпке с вуалью. К сожалению, наряд не только не украсил певицу, но и «добавил» ей несколько лишних килограммов.