Скарлетт Йоханссон воссоединилась с возлюбленным и показала кольцо с бриллиантом

В марте прошлого года Скарлетт Йоханссон подала на развод с Роменом Дориаком. Даже появление дочери Роуз не спасло их отношения. Ранее она также была женой Райана Рейнольдса , но они прожили вместе лишь два года. После второго развода актриса не долго оставалась одна. Вскоре она стала встречаться с Колином Жостом . Однако последние несколько месяцев они не выходили в свет вместе, поэтому появились слухи о том, что они расстались.

Недавно Скарлетт заметили в компании возлюбленного на улицах Нью-Йорка. Очевидцы видели, как они прогуливались за ручку, а затем зашли в ресторан. В модном заведении они провели много времени. Посетители ресторана даже успели разглядеть на пальце актрисы роскошное кольцо с бриллиантом. Носит она его на правой руке, поэтому кольцо нельзя считать помолвочным. Йоханссон выглядела очень веселой, как и ее избранник.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на прогулке / фото: dailymail.com Ранее приятели Жоста рассказали, что он готов взять в жены Йоханссон. Однако подруги актрисы не уверены, что она снова захочет сыграть свадьбу. Тем ни менее, она светилась от счастья во время прогулки, сообщает издание Daily Mail. Йоханссон была облачена в пальто синего цвета, как и Жост. Свой образ она сделала более женственным с помощью сумки, перчаток и губной помады алого цвета. Поклонники рады тому, что влюбленные вместе и не собираются расставаться.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на прогулке / фото: dailymail.com