Скарлетт Йоханссон воссоединилась с возлюбленным и показала кольцо с бриллиантом 

В марте прошлого года Скарлетт Йоханссон подала на развод с Роменом Дориаком. Даже появление дочери Роуз не спасло их отношения. Ранее она также была женой Райана Рейнольдса, но они прожили вместе лишь два года. После второго развода актриса не долго оставалась одна. Вскоре она стала встречаться с Колином Жостом. Однако последние несколько месяцев они не выходили в свет вместе, поэтому появились слухи о том, что они расстались.
Недавно Скарлетт заметили в компании возлюбленного на улицах Нью-Йорка. Очевидцы видели, как они прогуливались за ручку, а затем зашли в ресторан. В модном заведении они провели много времени. Посетители ресторана даже успели разглядеть на пальце актрисы роскошное кольцо с бриллиантом. Носит она его на правой руке, поэтому кольцо нельзя считать помолвочным. Йоханссон выглядела очень веселой, как и ее избранник.
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на прогулке / фото: dailymail.com Ранее приятели Жоста рассказали, что он готов взять в жены Йоханссон. Однако подруги актрисы не уверены, что она снова захочет сыграть свадьбу. Тем ни менее, она светилась от счастья во время прогулки, сообщает издание Daily Mail. Йоханссон была облачена в пальто синего цвета, как и Жост. Свой образ она сделала более женственным с помощью сумки, перчаток и губной помады алого цвета. Поклонники рады тому, что влюбленные вместе и не собираются расставаться.
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на прогулке / фото: dailymail.com