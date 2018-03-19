Как очистить известковый налет

Быстрый ритм жизни все меньше времени оставляет нам на домашние дела и качественную уборку квартиры. В связи с этим наша кухня и ванна, в которых мы постоянно имеем дело с водой, становится местом скопления неприятного известкового налета. Посмотрите внимательно на свою плитку в ванной, душевую кабину или саму ванну. Если эта проблема затронула вас, то воспользуйтесь нашими советами!

Для начала приготовьте набор чистящих средств. Несмотря на рекламу, всевозможные чудо-гели и порошки не всегда могут справиться с элементарным известковым налетом, устраняя его лишь поверхностно.

Почему появляется налет? Известковый налет образуется, благодаря большому количеству солей магния и кальция, содержащихся в жесткой воде. Вся эта смесь оседает на различных поверхностях и исчезает только после воздействия веществ, содержащих кислоту.

К сожалению, устранить налет сложно. Так, со стеклянной полочки убрать следы известкового налета можно быстро, а вот с удалением налета с поверхности ванны или другой сантехники придется повозиться. Однако не стоит расстраиваться раньше времени, есть несколько действенных способов очистки разных материалов от известкового налета. Не забывайте о том, что во время чистки химическими и кислотосодержащими средствами руки необходимо защищать резиновыми перчатками!

Рекомендуем к прочтению:

Как выбрать раскладной диван

Модный огород: миф или реальность

Мебель для ванной: какая ванна практичнее

Двери-гармошки сэкономят пространство в квартире

Садовая техника: необходимость или лишние траты

Для постоянной уборки плитки возьмите кремообразные средства, которые не будут царапать поверхность абразивными частицами, как это происходит при применении порошков. Не менее эффективны средства, в составе которых есть хлор, оказывающий и дезинфицирующее воздействие.

Если ваша плитка в непотребном состояние и сильно загрязнена, обратитесь к народным средствам, которые наверняка найдутся на каждой кухне. Самый простой вариант — 6% уксус. Возьмите емкость с пульверизатором, налейте в нее уксус и распылите состав на стены с кафельной плиткой. После этого — пройдитесь по ним щеткой. Уксус на стенах стоит оставить на несколько минут, чтобы кислота успела подействовать на отложения. Далее — тщательно промойте поверхность чистой водой и протрите насухо тканью из микрофибры.

Можно использовать уксусную эссенцию (концентрация 80%), перед нанесением на плитку разбавьте ее водой. На одну часть эссенции потребуется 12 частей воды.

Для борьбы с налетом на сантехнике подойдет тот же столовый 6% уксус или яблочный. Стакан уксуса выливается в емкость и подогревается до 40 градусов. После этого его необходимо вылить в унитаз и оставить на ночь, не смывая. К уксусу можно добавить соду. Утром останется только смыть раствор. Загрязнение должно исчезнуть.

При чистке унитаза, где стоит вода, прежде всего необходимо ее убрать. После этого — налейте любое химическое средство, подходящее для данного типа сантехники. Оставьте в таком виде на час-два. Далее — с помощью деревянной или пластиковой лопатки нужно очистить налет с поверхности. После чего — хорошенько все смыть.

Хорошее народное средство — лимонная кислота. Мелкокристаллический порошок наносится на предварительно смоченную в воде губку и этим составом чистится поверхность.

Уделите внимание очистке от известковых отложений акриловой ванны или раковины. Их ни в коем случае нельзя чистить порошками и другими абразивными средствами. А вот лимонная кислота в этих случаях — самый верный помощник.