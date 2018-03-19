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«И треники, и барсетка»: Лариса Гузеева удивила спортивными штанами на выборах
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«И треники, и барсетка»: Лариса Гузеева удивила спортивными штанами на выборах 

Eva.ru 6 часов назад
Фото: Eva.ru
Актриса Лариса Гузеева выбрала для похода на выборы весьма неоднозначный наряд, которым удивила своих поклонников. В Сети считают, что такой уважаемой даме не следовало появляться в подобном виде на публике.
58-летняя Лариса Гузеева, как и многие другие знаменитости, накануне исполнила свой гражданский долг и проголосовала на выборах президента. При этом известная актриса и телеведущая приехала на избирательный участок в весьма странном наряде. Лариса выбрала для ответственного мероприятия черные спортивные штаны, тельняшку и черный пуховик. Кроме того, в качестве обуви Гузеева подобрала черные ботинки на плоской подошве с пряжкой, которые не очень гармонировали с общим ансамблем. По всей видимости, Лариса понимала, что выглядит несколько странно, но ее это нисколько не смутило. Она даже поделилась фото со своими поклонниками в Инстаграме.
«По-моему, здесь всё прекрасно: и «треники», и барсетка, и праздник!», — иронично подписала снимок Гузеева. Однако подписчики звезды не согласились с ее мнением, их очень удивило, что именитая артистка пришла на выборы в спортивных штанах. «Вопрос: зачем красивая женщина одела на себя все вот это?» «Под девизом: чем страшнее, тем моднее! Лариса, вы как всегда удивляете»
«Одежда для подростка, а не для взрослой женщины» «Ужас, зачем себя так уродовать!» «Как из деревни. Клава Клавой…» «Лариса, Вы красивая яркая женщина, но Вам необходимо обратиться за помощью к стилистам, как вариант — поучаствовать в „Модном приговоре“ в качестве героини» Истинные поклонники эксцентричной Ларисы Гузеевой, естественно, написали, что она прекрасна в любом наряде, но на этот раз они были в меньшинстве.
Кстати, образ певицы Аллы Пугачевой, в котором она появилась на выборах, тоже разнесли в пух и прах. Комментаторы в Сети отметили, что рваные джинсы и верх, напоминающий пижаму, совсем не красят Примадонну. При этом сопровождающий ее супруг, шоумен Максим Галкин выглядел весьма прилично и элегантно, поэтому никаких нареканий к нему не было.
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