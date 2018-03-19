Как аппетитно фотографировать еду: 5 базовых советов на примере чизкейка

На сайте сервиса по доставке еды «Партия еды» появились интереснейшие, а главное, дельные советы, как делать фуд-фото, чтобы блюдо выглядело съедобным. В наше время инстаграмной жизни без телефона и фото никуда. Так что эти пять базовых приемов фотосъемки вам обязательно пригодятся, и вы сможете с гордостью выкладывать аппетитные фото в соцсети.

Выстраиваем свет

Лучше всего снимать еду при дневном свете, расположив объект поближе к окну.

При съемке полупрозрачных напитков (пиво, лимонад, коктейли) источник света должен быть сзади. Так проходящий сквозь толщу жидкости свет будет рассеиваться, подчеркнет цвет и фактуру жидкости.

Еду же лучше снимать с боковым освещением, поскольку под солнцем все предметы будут отбрасывать резкую тень. Сгладить ее можно, разместив за объектом обыкновенный лист бумаги. Для более частого использования можно сделать своими руками отражатели из белого картона.

Выбирайте подходящий ракурс

Еду обычно снимают фронтально, сверху и под углом 45 градусов. Самый простой способ — ракурс сверху, поскольку он скрывает технические недостатки камеры и особенно подходит для съемки «плоских» блюд — пиццы или тарелки с пастой.

Для высоких блюд, например панкейков, многослойного коктейля или пирожного, подойдет фронтальная съемка.

Самый универсальный ракурс — под углом 45 градусов.

Чтобы набить руку, снимайте блюдо в разных ракурсах. Тогда со временем научитесь сразу определять самый подходящий.

Франс Снейдерс, «Рыбная лавка», 1618 год Выстраивайте композицию

Используйте правило трех третей: нужно мысленно поделить будущий снимок по горизонтали и вертикали на три равные части. Воображаемые линии раздела и точки их пересечения — это центральные зоны визуального восприятия. Расположите объекты, которые должны привлечь внимание зрителя, вдоль этих линий и оставьте пространство вокруг свободным от всего лишнего. Продуктовое изобилие в кадре привело бы в экстаз голландского художника XVII века, современного человека фото с горой еды в лучшем случае позабавит.

Правило третей — упрощенный вариант правила золотого сечения. Выстроенные по нему фотографии выглядят гармоничными, сбалансированными и неперегруженными.

Привезите мне набор для съемки

Расскажите историю

Те фото, которые как бы намекают, что за кадром происходит какой-то сюжет, привлекают больше всего внимания и точно запомнятся лучше.

Для придания динамики снимку можно поместить блюдо в окружение предметов, как бы продолжающих главную тему этого блюда. Например, рядом с блинчиками можно поставить открытую банку варенья или икры, надрезать яйца пашот или котлету по-киевски, к стейку добавить зубчик чеснока.

Обрабатывайте фотографии

Существует огромное количество всевозможных приложений для обработки фотографий. Используйте фильтры, меняйте контрастность, делайте цветокоррекцию. Не стесняйтесь.

Не хочу снимать, я лучше поем