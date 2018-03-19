Бронежилет, реактивный ранец и свинья: самые странные предметы, забытые в такси 

Создатели приложения для вызова такси Uber рассказали, какие самые необычные вещи забывали пассажиры США в автомобилях в 2017 году.
Подобную статистику удалось составить на основе заявлений пассажиров, которые звонили на горячую линию и сообщали о том, что именно они забыли в такси, с целью вернуть это. Вы не поверите, но у сервиса получился список аж из 50 пунктов «самых необычных предметов».
Кадр из фильма «Ведьмина гора»
Playboy изучил список и со всей ответственностью заявляет, что самые странные из них — это:
реактивный ранец
розовая плюшевая свинья
золотые коронки с бриллиантами
бронежилет
дротик
коробка с накладными волосами
кепка-козырек из Burger King
свидетельство о браке
кусок пиццы (да-да, его тоже пытались вернуть)
письмо от парня из тюрьмы
два пакета грязи с Мертвого моря
документы о разводе
наггетсы и большая картошка фри Чуть менее необычными оказались кошачья перевозка, зеленый шарф из шерсти альпаки, черная складная тележка и другие почти обычные вещи.
Наиболее частыми предметами, оставленными в такси, оказались наиболее предсказуемые предметы — кошелек, ключи, одежда, очки, сумки и вейпы (электронные сигареты).
В Uber также рассказали, что больше всего вещей люди забывают в такси с 23.00 до часа ночи, а еще в выходные. Любопытно, что с пяти до семи часов утра пассажиры теряют меньше всего вещей.