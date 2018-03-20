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Юлия Савичева о похудении после родов: «Жалеть себя нельзя»
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Юлия Савичева о похудении после родов: «Жалеть себя нельзя» 

Passion.ru 11 часов назад
Фото: Passion.ru
Фото из Instagram Юлии Савичевой Фото из Instagram Юлии Савичевой Фото из Instagram Юлии Савичевой Фото из Instagram Юлии Савичевой Фото из Instagram Юлии Савичевой Фото из Instagram Юлии Савичевой Фото из Instagram Юлии Савичевой Фото из Instagram Юлии Савичевой Фото из Instagram Юлии Савичевой Фото из Instagram Юлии Савичевой Фолловеры часто спрашивают у Юлии Савичевой, как ей удалось так быстро похудеть после родов. Певица решила подробно ответить на все вопросы в своем Instagram. «Мне повезло — у меня была очень строгая диета все 9 месяцев. Было это связано с рекомендациями врачей по контролю сахара в крови. Раз в неделю я позволяла себе десерт (после минимум час ходьбы), в остальные дни были сильно ограничены углеводы», — объяснила Юлия. Но и после появления дочки Ани на свет звезда не перестала держать себя в руках в том, что касалось приемов пищи, и носила специальный бандаж. «Мышцы сами должны начать работать, жалеть себя нельзя. И естественно, максимально здоровое питание», — продолжила Савичева. А вы как приводите себя в форму? Фото: Instagram
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