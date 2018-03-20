В Ростове пройдет забег невест

В ближайшую пятницу, 23 марта, в 11 часов в Ростове пройдет забег невест под названием «Бегом за счастьем». Участницам нужно не только иметь фату, но и подать заявку на e-mail pr1@donexpocentre.ru, либо позвонить по номерам 8 (960) 44-71-2-71; 268-77-47.

Обувь, необходимая для забега не регламентируется. Участницы смогут выиграть призы и подарки для подготовки к свадьбе. Также пять самых быстрых невест получат ценные призы и подарки, в том числе, сертификат на свадебный торт или проведение торжества, ювелирное украшение, услуги ди-джея и музыкальное оборудование.

Забег приурочен к выставке «Свадебный салон» в «ДонЭкспоцентре».