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Анна Седокова спасает нового друга от одиночества
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Анна Седокова спасает нового друга от одиночества 

7 Дней 5 часов назад
Фото: 7 Дней
Анна Седокова просто обожает своих детей и старается исполнять все их желания. В разумных пределах, разумеется. Так, вчера во время прогулки по морозной весенней Москве Седокова и ее старшая дочь Алина зашли в один из столичных зоомагазинов. Девочку так очаровали цветные попугайчики, которые весело чирикали в клетке, что Анна, не раздумывая, согласилась на покупку.
Но при этом она столкнулась с совершенно неожиданной проблемой. Оказалось, что у желтого попугайчика-девочки был возлюбленный, с которым она провела очень много времени в одной клетке. Целыми днями напролет они играли друг с другом, обнимались и даже целовались. Но этого зеленого «мальчика» купили в тот же день буквально за 15-20 минут до момента появления Анны в зоомагазине. И теперь певица хочет найти его через соцсети.
«Я купила двух девочек, так как они одни оставались в магазине. Думала, им будет весело вместе, но я ошиблась, им нужна любовь, которую не заменишь дружбой, — рассказала Седокова. — Я верю в силу пяти рукопожатий! Если вы знаете, кто в Москве вчера купил в зоомагазине на Тишинке зеленого попугайчика породы «ожереловый», примерно в 18 вечера (это были мамочка с сыном), пожалуйста, напишите мне! Мы вам купим точно такого, он ещё только ночку у вас прожил, но давайте соединим любимых! Я знаю, что кому-то сейчас смешно, но в большинстве своем попугаи моногамны. Выбрав себе пару, они остаются с ней в течение всей своей жизни… Может, это и есть та самая любовь? Я обязана что-то сделать!»
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