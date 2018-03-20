Почему вам нужно прекратить поиск идеального мужчины

Как получается, что вполне взрослые, умные и состоявшиеся женщины, подобно 16-летним романтическим девицам, продолжают ждать прекрасного принца? Такова современная жизнь: когда мы даем себе время минимум до тридцати лет заниматься карьерой, расти профессионально, наращивать капитал, то романтический сектор бытия остается совершенно заброшенным. Мы думаем, что активная занятость и постоянное саморазвитие дают нам возможность дождаться прихода того самого идеального партнера, на которого мы так рассчитывали в своих подростковых фантазиях. И в процессе редко задумываемся о том, что наши ожидания могут быть совершенно нереалистичны.

Нужны ли вам отношения

Само по себе выстраивание образа идеального партнера может свидетельствовать о том, что вы не готовы к отношениям и боитесь ошибиться.

Страх совершить промах нормален и свойственен всем. До тех пор, пока не мешает что-либо предпринимать вообще. Вы не заводите отношений с мужчинами или разрываете их на самых ранних этапах, руководствуясь совершенно гипотетическим «а вдруг это не Он?» Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. И образ идеального мужчины дает вам предлог ничего не делать (он ведь априори не достижим), и страхует от разочарований. В общем, это тоже позиция… Но зачем искать идеального мужчину, если можно просто признать (хотя бы себе), что вам не нужен никакой? Разочарований будет еще меньше.

Где добыть счастья

Как ни смешно, но женщины, погруженные в поиск идеального партнера, на самом деле не имеют четкого представления об идеале. Проще говоря, они сами не знают, кого (или что) ищут. Даже внешние параметры «принца» способна описать не каждая девушка в поиске (некоторые, впрочем, уверяют, что как раз внешность в этом деле значения не имеет).

Профессия идеала, уровень его доходов, основные моральные характеристики, политические убеждения — все это не сформулировано в запросе. Представление об идеале довольно инфантильно и абстрактно: он именно тот человек, который сделает вас счастливой. Ведь в сказках так и происходит. Появляется прекрасный принц в сверкающих доспехах, спасает главную героиню и решает все ее проблемы. Ок. Давайте тогда сформулируем, что значит «сделает счастливой»? Что для вас счастье? Может, вы все нужное можете организовать себе и без грубой мужской силы? А может от мужчины вам — для полного счастья — требуется такая мелочь, что избраннику вовсе не обязательно быть идеальным (достаточно, например, чтобы он был сексуально активным или имел доход выше вашего). Определите, что для вас «счастье» — и поймете, какого мужчину надо искать. И надо ли вообще.

А вдруг найдете?

Следует помнить, что идеал — это не о живом человеке. Девичий идеал, как правило, создан из противоречивых, малосовместимых черт характера: нежный и брутальный, решительный и послушный, много зарабатывающий и проводящий все время с любимой женщиной… Пытаться соответствовать некому перечню пунктов в голове партнера не захочет никто. Признак зрелости в отношениях — способность договариваться и сотрудничать. Ожидание идеала, который все ваши требования поймет и примет с полуслова, говорит о том, что сами вы к сотрудничеству и компромиссам не готовы.

К тому же за ожиданиями идеального мужчины легко забыть, что любовь — чувство, она иррациональна и не подчиняется нормативам. Пытаясь рационализировать отношения с мужчиной, оценивая его соответствие своим критериям, вы лишаете себя спонтанности и легкости. А без них «идеальная любовь» уже не очень похожа на идеал.

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