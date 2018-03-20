10 секретов счастья со всего мира

Сегодня, 20 марта, празднуется Международный день счастья. Поиском того, что делает человека счастливым, веками занимались ученые и философы, но так и не нашли однозначного ответа. Является ли счастьем возможность проводить время с любимыми людьми или отдыхать в одиночестве на природе? Становятся ли люди счастливее, когда танцуют под любимую музыку, или, наоборот, когда спокойно медитируют? Ответы разнятся от страны к стране и от культуры к культуре.

Для некоторых народов важны осознанные физические и психические практики. Например, китайцы веками практикуют тай-чи. Для других секрет заключается в особой философии, которая реализуется на практике. Так, костариканцы руководствуются идеей простой, беззаботной «чистой жизни», известной как pura vida. Индекс Happy Planet оценивает Коста-Рику как самую счастливую страну на Земле, несмотря на невысокий уровень экономики.

Dreamstime.com/Maxim Tarasyugin

Своим недавним исследованием главных составляющих счастья Коста-Рики до Египта, от Китая до Испании с нами поделились эксперты HomeToGo.ru, крупнейшей поисковой системы по предложениям аренды жилья для отдыха.

yandex_ad_1 Хотя по всему миру разный подход к тому, чем определяется счастье, есть и общие темы. Наиболее заметная — это отношение к деньгам. Никого не делают счастливым материальные вещи или финансовый успех. Вот 10 секретов счастья и исследования о том, почему это вообще работает, а вы можете попробовать каждый из этих методов на практике!

2. Швеция — Gökotta

Юкота — это особое наслаждение проснуться рано утром и выйти на улицу, чтобы услышать пение птиц.

Почему это работает? В исследовании 2008 года, опубликованном в журнале Psychological Science, было доказано, что погружение в природу повышает познавательные способности и помогает нам лучше отдохнуть и восстановиться.

3. Испания — Sobremesa

Собремеса — особое время, проведенное за столом с семьей и друзьями после обеда.

Почему это работает? Собремеса предоставляет важное время общения с близкими. Пока вы расслабляетесь и отдыхаете, уровень вашего стресса снижается.

Dreamstime.com/ Syda Productions

4. Исландия — Сильное чувство сообщества

Исландцы никогда не чувствуют себя одинокими, когда сталкиваются с трудностями. Они всегда могут рассчитывать друг на друга и помощь общества.

Почему это работает? Исследования, опубликованные в журнале «Личность и социальная психология» (Journal of Personality and Social Psychology), показывают, что чувство принадлежности к сообществу и осознание, что вы не одиноки, являются ключом к счастью и благополучию.

5. Коста-Рика — Pura Vida

Pura Vida, буквально «чистая жизнь»: это взгляд костариканцев на жизнь, который рождает беззаботное, расслабленное и оптимистичное настроение.

Почему это работает? По словам исследователя Сони Любомирской (Dr. Sonja Lyubomirsky), наслаждаясь маленькими радостями, мы учимся более яркому и счастливому отношению к жизни.

7. Индия — Йога

Всемирно известная, включающая в себя различные позы, медитацию и контролируемое дыхание, цель которой — почувствовать свое тело и, в конечном счете, достичь более высокого уровня сознания.

Почему это работает? Многие исследования показывают, что йоги очень восприимчивы к внешнему миру, расслаблены и отличаются хорошим состоянием здоровья. И, безусловно, очень счастливы!

yandex_ad_2 8. Израиль — Шаббат

Еженедельный день отдыха (суббота), когда можно отложить в сторону работу, отключиться от цифрового мира и провести время с семьей и близкими.

Почему это работает? Наше тело и мозг должны отдохнуть и оправиться от работы. Это важно для поддержания долгосрочного физического и психического здоровья.

10. Хорватия — Fjaka

Фьяка, буквально — сладость ничегонеделания. Фьяка позволяет хорватам разгрузить тело и мозг и как следует отдохнуть.

Почему это работает? По словам доктора Марка Хаймана (Dr. Mark Hyman), недолгое ничегонеделание является неотъемлемой частью умственного и физического омоложения, а также залогом здоровья.

Нет единственно верного способа достичь счастья, но одно можно сказать наверняка: вы можете попробовать любую из этих практик и философий прямо сейчас!