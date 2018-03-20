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Звездные гости, живые музыканты и танцы: Тимати и Шишкова отметили 4-летие дочки в Пушкинском музее
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Звездные гости, живые музыканты и танцы: Тимати и Шишкова отметили 4-летие дочки в Пушкинском музее 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Тутта Ларсен и Симона Дочери Тимати и Алены Шишковой исполнилось 4 года. По случаю дня рождения девочки родили организовали детский праздник. Мероприятие прошло в стенах арендованного Пушкинского музея. На праздник собрались не только родители Алисы, но и бабушка Симона, которая активно занимается воспитанием внучки, а также звездные гости: Тутта Ларсен с детьми, а также наследники режиссера Павла Худякова. В своих Instagram звезды поделились фото и видео с торжества Алисы. Вот дети слушают живое выступление музыкантов....а вот Алиса в балетной пачке исполнила танец под музыку Чайковского.. … бабушка Симона также не осталась в стороне и пустилась в пляс… …Тимати также не отставал и активно принимал участие в празднике. Смотри больше фото с дня рождения Алисы в нашей галерее. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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