Звездные гости, живые музыканты и танцы: Тимати и Шишкова отметили 4-летие дочки в Пушкинском музее 

Тутта Ларсен и Симона Дочери Тимати и Алены Шишковой исполнилось 4 года. По случаю дня рождения девочки родили организовали детский праздник. Мероприятие прошло в стенах арендованного Пушкинского музея. На праздник собрались не только родители Алисы, но и бабушка Симона, которая активно занимается воспитанием внучки, а также звездные гости: Тутта Ларсен с детьми, а также наследники режиссера Павла Худякова. В своих Instagram звезды поделились фото и видео с торжества Алисы. Вот дети слушают живое выступление музыкантов....а вот Алиса в балетной пачке исполнила танец под музыку Чайковского.. … бабушка Симона также не осталась в стороне и пустилась в пляс… …Тимати также не отставал и активно принимал участие в празднике. Смотри больше фото с дня рождения Алисы в нашей галерее. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram