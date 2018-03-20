Тело женщины — сплошная эрогенная зона. Мы вздрагиваем в ожидании, когда чувствуем прикосновение к коленке, робеем, ощущая крепкую руку на талии, возбуждаемся, когда эта же рука ласкает самые чувствительные места на нашем теле. Можно долго говорить о том, что все женщины разные и что великое множество эрогенных зон на теле у каждой из нас отзывается по-разному. Грудь, шея, губы, колени — те эрогенные зоны, о существовании которых знают все женщины и мужчины. Но ведь получать сексуальное удовольствие можно и от ласк кистей рук и даже ушей. Вопрос же состоит только в том, отзываются ли эти зоны на прикосновения или их еще никто не разбудил. В первую очередь стоит сказать, что главная эрогенная зона — это наш мозг. Должное необходимо отдать нейронам, на которых в буквальном смысле и держатся все наши сексуальные ощущения. Как только партнер целует тебя, скажем, в шею, нейроны мгновенно посылают в мозг сигнал о прикосновении. Тебе приятно, и если партнер каждый вечер уделяет внимание этой зоне, нейроны, получая cхожие сигналы из раза в раз, образуют прочную нейронную связь. Благодаря ей мозг понимает: если нас целуют в шею, значит, нам хорошо. Но нейронные связи не сделаны из стали, им свойственно ослабевать. Такое часто случается у кормящих женщин, которые ограничивают мужчину в ласках груди. И если до кормления женщина получала небывалое удовольствие от нежной стимуляции, то во время кормления эта связь затухает, и следующая стимуляции груди может уже не принести былого удовольствия. Но не спеши расстраиваться! «Спящие» нейронные связи можно легко вывести из состояния покоя. Ты можешь заняться этим в одиночестве или подключить к процессу своего мужчину. Например, он может ласкать одновременно уже пробужденную зону и спящую. Работает такая схема без всяких «но». Стимуляция клитора как пробужденной зоны с одновременной стимуляцией спящей — так называемой зоны G — поставит твой мозг в тупик. Удивительно: ласкают влагалище, а ты получаешь удовольствие, хотя раньше не испытывала его от проникновения. Именно эта техника связана с выработкой рефлекса оргазма. Еще один вид парного досуга, который сможет обеспечить тебе активную нейронную встряску, — это массаж. Попроси его уделить внимание каждому сантиметру твоего тела. Такие ласки будут интенсивнее и помогут избавиться от зажимов, которые возникают на нашем теле вследствие напряженной или усердной работы. Используй масла с любимыми ароматами, лучше всего подойдут корица или сандал, они будут действовать на организм изнутри и помогут возбудиться. И не забывай о своем спутнике! Во-первых, эротический массаж никогда не бывает лишним, а во-вторых, на теле твоего возлюбленного дремлет ничуть не меньше эрогенных зон, чем на твоем, и их пробуждение наверняка сделает его чуточку счастливее. Если же ты решила приступить к пробуждению своего тела в одиночестве — удели этому время. Прими ванну, зажги свечи, расслабься. Поглаживай свое тело руками, начиная с легкого массажа шеи и плеч и заканчивая нежной стимуляцией стоп. В процессе такого «пробуждения» чувствительные зоны будут отзываться, уделяй им особое внимание. Ласкай, легко сжимай, концентрируясь при этом на приятных ощущениях, которые дарит тебе стимуляция. Не торопись и не переживай, если с первого раза не почувствуешь особого удовольствия — тело непременно даст обратную связь. Через неделю такой практики к ласкам руками можно подключить маленький вибратор, чтобы воздействие на зоны получилось более глубоким. Как показывает практика, 21 день такой работы со своими ощущениями дает удивительный результат. Изучение собственного тела позволит понять себя, стать более раскрепощенной и научить партнера ласкать себя так, как тебе нравится. Что гарантированно улучшит сексуальную жизнь и ощущения в сексе. Пробужденные эрогенные зоны будут быстрее приходить в состояние возбуждения и ярко отзываться на прикосновения, сильнее и сильнее укрепляя связь между тактильными ощущениями и мозгом. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Ольга Турбина Фото: Shutterstock/VOSTOCK