5 важных вопросов о детском гинекологе

Зачем нужен детский гинеколог и в каком возрасте его стоит посещать?

Если малышка ни на что не жалуется и мама не видит причин для беспокойства, этому врачу нужно показаться в 3 года, 6-7 лет, 10 и 12 лет. После 14 лет девочкам стоит посещать гинекологический кабинет раз в год.

Если мама слишком переживает о том, как пройдёт осмотр, можно заранее посетить врача, чтобы убедиться в его адекватности и детально расспросить обо всех деталях предстоящего визита. Современные кабинеты вовсе не похожи на те, что мы сами видели в детстве, а нынешние дети гораздо спокойнее переносят любые врачебные процедуры. Ведь у наших дочек есть мы — и мы умеем разговаривать с ними честно и искренне, правда?

Что самое главное в беседе с дочкой?

Нужно постараться донести до девочки, что её половые органы — настолько же важная часть тела, как нос или нога, что их можно показывать только маме или врачу. Что ей никто не сделает больно или неприятно.

Кроме того, существуют определённые вирусы, которые гораздо коварнее и пронырливее микробов в носу, потому что половые органы обычно закрыты от глаз. Поэтому лучше, если периодически будет проводиться осмотр специальным женским врачом. Тут, кстати, можно ещё раз поговорить об интимной гигиене, если вы до сих пор этого не сделали.

В каких случаях нужно внеплановое посещение детского гинеколога?

Примерно у четверти девочек в любом возрасте могут возникнуть различные проблемы «по-женски». Чаще всего это зуд и выделения, связанные с несоблюдением гигиены, снижением иммунитета и инфекциями. Очень важно с рождения объяснить дочке, что о любых «чешется, колется, щиплется» нужно сразу говорить маме, а не стесняться.

Ни в коем случае нельзя допускать малейшей тени стыда у девочки при разговоре на эту деликатную тему. Для этого самой маме нужно хорошо представлять себе женскую физиологию и уметь выдерживать верную спокойную тональность, дети очень чутко улавливают малейшую фальшь и ханжество.

Зачем нужен гинеколог новорожденной?

Иногда к девочке поступает избыток женских гормонов мамы с грудным молоком — это может проявиться увеличением молочных желез и кровянистыми выделениями из половых путей. В этом нет ничего страшного — но к гинекологу нужно сходить, хотя бы для того, чтобы убедиться, что всё в полном порядке.

В редких случаях встречается срастание наружных половых губ у новорожденных девочек — обычно это фиксирует педиатр на осмотре. Разумнее всего с этим вопросом тоже обратиться именно к гинекологу.

Что еще важно помнить?

Посещать гинеколога — не стыдно, раздражение, сыпь и дискомфорт в половых органах — это тоже совсем не стыдно и может произойти с любой из нас в любом возрасте. Стыдно бояться своего тела и не хотеть знать, почему и что с ним происходит.