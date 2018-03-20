Самый честный донжуан на советской эстраде: две жены и все женщины Леонида Утесова

Талантливый рассказчик, уникальный певец и актер, руководитель первого в СССР джаз-оркестра Леонид Утесов (Лазарь (Лейзер) Иосифович Вайсбейн) признавался, что всегда был искренним в отношениях со всеми своими женщинами и супругами. Каждая от него слышала слово «люблю», в котором не было ни грамма лжи. 21 марта великому артисту исполнилось бы 123 года. Обманутая невеста Источник: wikipedia

Ледя, как его называли родные, родился в Одессе, где чувство юмора считается врожденным. Правда, в детстве он не мечтал стать большим артистом, скорее пожарным или моряком. Но однажды он заслушался игрой соседа-скрипача, и музыка его пленила навсегда.

Родители все-таки заставили сына поступить в коммерческое училище, откуда он сбежал вместе с цирком. Так началась его карьера, наполненная яркими и подчас рискованными выступлениями, музыкой, шутками, и Ледя превратился в Леонида Утесова.

Уже в 15-летнем возрасте он понял, что легко очаровывает женщин. В одном из провинциальных городов, где юноша был на гастролях, его свалило воспаление легких. Леонид лечился в доме музыкантов, у его постели дежурила их дочь — 17-летняя Анна Кольба. «Сиделка» влюбилась по уши в своего подопечного.

Ее родители сразу предложили за невесту 100 рублей деньгами, портсигар и серебряные часы. А Утесов не мог ответить взаимностью пылкой девушке. Под благовидным предлогом, заняв еще и денег, он уехал, исчезнув навсегда. Спустя долгое время артист встретил обманутую им невесту, за которой тут же приударил, не узнав в ней ту юницу.

Сам того не желая, он просто сводил женщин с ума. Одна поклонница потратила чуть ли не полквартиры на роскошные букеты для него, другая вообще застрелилась, поверив слухам, что Утесов разбился во время циркового выступления. Правда, все эти экзальтированные фанатки оставляли его сердце абсолютно холодным.

Он не любил женщин из народа. Ему были по нраву деятельницы искусства. Первой его любовницей из числа известных стала актриса Хавка Новак. Позже она блистала в Московском театре оперетты под псевдонимом Клавдия Новикова. Однако женился он совсем на другой… В плену страстей На тот момент Леониду было всего 17 лет, а актрисе Елене Ленской (Гольдиной) — 20. Два дня ей хватило, чтобы полюбить будущего супруга. Было сделано предложение, но официально пара стала мужем и женой, когда Елена вот-вот должна была разродиться дочкой Эдит.

Тому, что Утесов так рано женился и прожил с этой женщиной почти 50 лет, есть объяснение: супруга (и внешне, и по характеру) очень напоминала Леониду его мать Малку Моисеевну, которая дома заправляла всем и управляла всеми. Сам Утесов помнил, как каждый божий день отец Осип Кельманович (Иосиф Калманович) по минутам рассказывал о своем дне. Дети внимательно слушали, а супруга задавала наводящие вопросы.

Леонид не ошибся в выборе жены: Лена прекрасно вела дом, была рачительной хозяйкой и спасла семью от кровавого террора. Когда арестовали писателя Исаака Бабеля , жена Утесова потребовала сжечь все его книги.

Но всего этого было мало, чтобы Леонид перестал ходить налево. Так, он сбежал к актрисе Елизавете Тим. Казалось бы, оскорбленная до Мария Миронова . Источник: wikipedia

лубины души законная жена должна была устроить скандал. А она отправила «голубкам» дрова с запиской, в которой просила получше топить дом, потому что «Леде нельзя мерзнуть». Изменщик дрогнул и вернулся домой. Когда он хотел уехать с польской певицей Казимирой Невяровской, Елена пошла его провожать вместе с дочкой Эдит. Артист тут же повернул обратно, чтобы остаться с семьей. Однажды Ленская поставила мужу ультиматум: «Или я, или она!» В то время Утесов ухаживал за актрисой Марией Мироновой, будущей матерью Андрея Миронова . Артист снова выбрал супругу, но еще какое-то время тайно встречался с любовницей. В итоге Ленская стала костюмершей своего ветреного супруга, что не помешало Утесову превратиться в двоеженца. На зов любви В 1944 году уже именитый артист знакомится с замужней Антониной Ревельс. Она сама кинулась ему на шею, заявив, что хочет танцевать у Утесова. Пара сблизилась во время совместных гастролей. Тоня покорила любовника вкусными котлетами и веселым нравом.

С ней Леонид чувствовал себя молодым и способным на разные подвиги. Об их связи знали оба супруга. Муж Ревельс, Валентин Новицкий, был не ревнивым, а Елене Ленской пришлось смириться с существующим положением дел.

Антонина Ревельс. Архив «Экспресс-газеты»

Негласно Тоня стала «младшей» женой искрометного актера, певца и рассказчика. Она подружилась с Эдит, стала источником творческого вдохновения для Леонида Осиповича. Задолго до «двоеженства» Утесова попрекали изменами знакомые, на что он всегда отвечал: «Лена не в обиде. Моего еврейского сердца хватит на всех».

Она умерла, когда Утесову было уже далеко за шестьдесят. Лишь тогда он понял, кого потерял и как ее любил. Больше двадцати лет Леонид Осипович вдовел и носил траур. В 1982 году похоронил единственную дочь, у которой не было и не могло быть детей, скончавшуюся от лейкемии. Тогда же, на 87-м году жизни, Утесов все-таки женился на своей Тоне, которой было 63 года. Леонид Осипович почувствовал себя беспомощным и позвал «младшую жену» замуж словами: «Я тебя очень люблю!» Она тут же откликнулась на его зов, хотя уже ни на что не надеялась. В статусе официальной супруги Антонина Сергеевна была всего несколько месяцев. Утесов рассказал свой последний в жизни анекдот и тихо умер на лавочке военного госпиталя в Архангельском, пока над шуткой смеялся его собеседник.

Памятник Утесову в Одессе. Источник: wikipedia