33-летний Бастиан Швайнштайгер впервые стал отцом 

33-летний Бастиан и его 30-летняя супруга-теннистистка Ана стали родителями. О радостном событии пара рассказала в своих соцсетях, опубликовав первое фото новорожденного сына — крохотные ступни мальчика. — написала Ана. Имя малыша пара пока не озвучила. Бастиан и Ана начали встречаться четыре года назад. 12 июля 2016 года они поженились в Венеции. А на следующий день после торжества пара венчалась. На таинство капитан сборной Германии пригласил своих друзей-футболистов. Поздравляем пару с рождением сына! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram