Ещё
33-летний Бастиан Швайнштайгер впервые стал отцом
Далее:
Читайте также:
Ещё

33-летний Бастиан Швайнштайгер впервые стал отцом 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
33-летний Бастиан и его 30-летняя супруга-теннистистка Ана стали родителями. О радостном событии пара рассказала в своих соцсетях, опубликовав первое фото новорожденного сына — крохотные ступни мальчика. — написала Ана. Имя малыша пара пока не озвучила. Бастиан и Ана начали встречаться четыре года назад. 12 июля 2016 года они поженились в Венеции. А на следующий день после торжества пара венчалась. На таинство капитан сборной Германии пригласил своих друзей-футболистов. Поздравляем пару с рождением сына! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Это уже лишнее: Селена Гомес набрала вес после расставания с Джастином Бибером Было — стало: как на наших глазах выросла и превратилась в талантливую художницу и просто красавицу дочь Снежаны Георгиевой Хайди Клум закрутила роман с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
Почему детей стоит рожать после 30 лет10
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение