В 2004 году Снежана Георгиева и Артем Зуев впервые стали родителями. У пары родилась дочь Соня. Как только девочка немного подросла, мама стала брать ее на различные мероприятия. Сначала это были небольшие тусовки.... а чуть позже Соня стала гостьей на Балу дебютанток Tatler. Вот Снежана с дочкой на мероприятии в 2012 году.. … вот в 2013.... а вот этот кадр сделан на прошедшем балу в 2017 году. Ты только взгляни, в какую красавицу превратилась Соня! В отличие от своей популярной мамы, Соня не ведет активную публичную жизнь. Ее Instagram не насчитывает даже тысячи человек, в нем всего чуть больше 50 фотографий. Все они — рисунки. Соня увлекается рисованием и, судя по фото, у нее это неплохо получается. По словам Снежаны, помимо рисования дочь увлекается танцами, занимается пилатесом, а также волейболом. Судя по всему, со своим будущим выбором девушка еще не определилась. Также Соня пока экспериментирует и со своим стилем. Например, в январе девушка попрощалась со своими длинными волосами и подстриглась под мальчика. Любопытно, по какому пути в дальнейшем захочет пойти дочка Снежаны Георгиевой. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Global Look Press, Starface.ru