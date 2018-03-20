Дочь Ольги Шелест выросла ее копией

Ольга Шелест впервые стала мамой в 2013 году. В одной из американских клиник она родила дочь, которую решили назвать Музой. Девочка росла такой спокойной и веселой, что молодые родители решили не затягивать со вторым ребенком, и уже летом 2015-го года на свет появилась вторая дочь звезды телевидения по имени Айрис. По словам Ольги, она то и показала потом всей семьей, «где раки зимуют», но от этого, разумеется, Шелест не стала любить вторую дочку меньше.

«Когда-то слышала, что фамильные черты ярче всего проявляются в ребенке в момент его появления на свет. Так и есть! Взяв на руки Музу, я увидела копию свекрови и закричала: «Это же Марина Владимировна!» — рассказывала Ольга в интервью «Каравану историй». — С тех пор Муза, конечно, подросла и изменилась, но все равно больше в папину породу. А вот Айрис — в нашу. Когда мне ее дали, я увидела свою маму. Сейчас девочка потихоньку меняется, появляются и папины черты, но я-то знаю, в кого она пошла!»

Когда Ольга впервые показала Айрис общественности, уже нельзя было однозначно сказать, в кого она пошла внешностью. Но сейчас, когда ей уже 2,5 года, она все больше становится похожей на маму. Та же улыбка, глаза, нос и даже щеки — копия Ольга!

Семью Шелест и ее мужа Алексея считают идеальной. Они вместе больше двадцати лет и оба утверждают, что не ссорятся до сих пор.

«Меня часто спрашивают: «Ольга, вам наверняка известен секрет семейного счастья. Вы с Алексеем вместе так долго». — говорит телеведущая. — Честно признаюсь, что пока не вывела заветной формулы. Возможно, дело в том, что мы с Алешей абсолютно разные, а противоположности притягиваются. А может, в том, что у нас много общего. Но скорее всего, нам просто повезло. Если верить легенде про вторую половину, то я свою нашла однозначно. Поэтому всегда и всем желаю обрести любовь и свое призвание. Это тоже важно: состояться и быть удовлетворенным своими достижениями».