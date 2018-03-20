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Младшую дочь Ольги Шелест назвали копией знаменитой мамы
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Младшую дочь Ольги Шелест назвали копией знаменитой мамы 

Letidor.ru 5 часов назад
Фото: Letidor.ru
Известная радио— и телеведущая Ольга Шелест показала редкий кадр с подросшей младшей дочерью Айрис. Поклонникам удалось хорошенько рассмотреть личико девочки — и они сделали вывод, что кроха растет невероятно похожей на звездную маму. На это же обратили внимание и многие представители отечественных СМИ.
Напомним, Ольга Шелест и ее супруг — клипмейкер Алексей Тишкин — 16 лет жили вместе в гражданском браке, а во время первой беременности ведущей решили оформить отношения официально. В 2013 году у пары родилась дочь Муза, в 2015 на свет появилась маленькая Айрис.
К слову, не так давно Ольга Шелест рассказала о плюсах позднего материнства.
А чуть ранее высказалась о необычных именах своих дочек.
Фото: Instagram @olgashelest
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