Младшую дочь Ольги Шелест назвали копией знаменитой мамы

Известная радио— и телеведущая Ольга Шелест показала редкий кадр с подросшей младшей дочерью Айрис. Поклонникам удалось хорошенько рассмотреть личико девочки — и они сделали вывод, что кроха растет невероятно похожей на звездную маму. На это же обратили внимание и многие представители отечественных СМИ.

Напомним, Ольга Шелест и ее супруг — клипмейкер Алексей Тишкин — 16 лет жили вместе в гражданском браке, а во время первой беременности ведущей решили оформить отношения официально. В 2013 году у пары родилась дочь Муза, в 2015 на свет появилась маленькая Айрис.

К слову, не так давно Ольга Шелест рассказала о плюсах позднего материнства.

А чуть ранее высказалась о необычных именах своих дочек.

Фото: Instagram @olgashelest

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