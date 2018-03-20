«Гор старше Надежды стал выглядеть»: Бабкина отметила 68-летие

Знаменитая певица Надежда Бабкина 19 марта отметила свой 68-й день рождения. О том, как артистку поздравили близкие, она рассказала всем своим поклонникам посредством личного микроблога. Но кроме теплых слов в свой адрес со стороны подписчиков, она еще и услышала приличную порцию негатива в адрес своего гражданского супруга Евгения Гора.

Российская народная и эстрадная певица, художественный руководитель и директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» сейчас со своим коллективом находится на гастролях. Однако это нисколько не помешало ей получить массу поздравлений в свой адрес по поводу дня рождения. Артистка выложила в Инстаграм несколько фотографий в компании друзей, которые с самого утра начали одаривать ее, и поблагодарила их за это. «C утра пораньше поздравили мои друзья. Как приятно! Спасибо!»

Конечно же, аккаунт Надежды Георгиевны наполнился соответствующими комментариями со стороны армии ее поклонников. Правда, многие из них, наверное, до сих пор не могут понять, почему она связала свою жизнь с более молодым певцом, и начали писать не слишком доброжелательные комментарии, обращенные в его адрес.

«Поздравляем казачку Надю! А Гор старше Нади стал выглядеть!» «Это ненормально, что Гор выглядит старше Бабкиной. Если ты это видишь — приведи себя в порядок. А то позорище какое-то. Запустил себя совсем!» «Бабушка с сыном, а не с мужем!» «Рядом со старыми женами и мужья как то очень сильно старятся и лысеют быстро!» «С Днём Рождения, Надежда! Вы с годами все моложе и моложе Вашего мужа!» «Муж видно любит покушать…» Стоит напомнить, что разница между Надеждой Бабкиной и ее спутником жизни Евгением Гором составляет тридцать лет. А познакомились они 15 лет назад, почти сразу после того, как мужчина закончил студию эстрадного вокала.

Кстати, поклонники Надежды Бабкиной уже давно обратили внимание, что с ней творится что-то неладное. По их мнению, певица переборщила с «уколами красоты» и результат получился неважный.