«А вдруг потом замуж за принца?»: Белла Хадид и Кендалл Дженнер купаются топлес

В прошедшие выходные Белла Хадид, а также Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин и Джастин Скай по старой доброй традиции взяли билет на самолет и улетели в отпуск на морское побережье, где позволили себе отбросить все условности и отдохнуть. Мировые красавицы и на красных дорожках не стесняются блеснуть откровенными нарядами, ну а в заслуженном отпуске и вовсе отбросили всякое стеснение. Стоит ли удивляться, что, заходя в море, девушки сбросили с себя верх купальников, оставшись только в трусах.

Красочными снимками девушки похвастались у себя на страницах социальных сетей, демонстрируя свою молодость, энергию и отменное настроение. В свою очередь поклонники были рады увидеть своих кумиров в бикини, поскольку в зимних нарядах для холодных городов нельзя во всей красе полюбоваться точеными фигуры топ-моделей. Стоит отметить, что не так давно почитатели с прискорбием заключили, что бедра Кендал Дженнер далеки от строгих канонов идеальной красоты. Однако сейчас под яркими летними снимками критика в сторону фигур девушек отсутствовала.

Поклонники отметили, что есть неоспоримые плюсы в молодости и веселье, а также подчеркнули, что и не сомневались в таком стиле отдыха звездных красавиц. Тем более, что в свете недавно нашумевших скандальных снимков Меган Маркл, вид моделей топлес можно назвать даже весьма скромным. «Я бы удивилась, если бы модели поделились скучными и целомудренными снимками» «Это топлес? Учитесь у Меган Маркл, салаги.» «Сейчас то они топлес фотографируются, а вдруг потом замуж за принца?» «Классно быть молодыми» «Я б тоже так хотела бы»

К слову, звездная компания часто появляется вместе на различных мероприятиях. Так, совместный выход Хейли Болдуин и Кендалл Дженнер вызвал недоумение поклонников, поскольку наряды моделей показались публике вычурными и противоречивыми.